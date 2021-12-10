إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر تسرب غاز بمنزلهم في بني سويف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، باختناق إثر تسرب غاز داخل منزلهم بعزبة بلبل التابعة لمركز بني سويف، ونقلوا إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

أمن بني سويف يتلقى إخطارا بحادث تسرب غاز داخل منزل ووجود إصابات

وكان اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، تلقى إخطارا بالحادث من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بالانتقال والفحص تبين إصابة 6 أشخاص بإسفكسيا الاختناق، بسبب استنشاق غاز بوتاجاز مسرب داخل منزلهم، تم نقلهم بواسطة الأهالي إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لإسعافهم وتقديم لرعاية الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث تسرب غاز داخل منزل ببني سويف

وعند الانتقال والفحص تبين أن المصابين هم: «منة هاني محمد، تبلغ من العمر 9 سنوات، ورشا جابر عبدالعظيم، تبلغ من العمر 34 سنة، وعباسية جابر عبدالعظيم، تبلغ من العمر 60 سنة، وعفاف جابر عبدالعظيم تبلغ من العمر 37 سنة، ورنا شعبان رمضان 16 سنة، ومصطفى شعبان رمضان 11 سنة»، جميعهم تحت الملاحظة وحالتهم العامة دون المتوسطة، ويقيمون عزبة بلبل التابعة لمركز بني سويف، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونيّة والإدارية.

وفي سياق آخر، أصيب اثنان في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي أمام مدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.