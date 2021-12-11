استقرار سعر حديد التسليح محليا وعالميا اليوم السبت 11 ديسمبر

واصلت أسعار حديد التسليح، اليوم السبت 11 ديسمبر، استقرارها لليوم الحادي عشر على التوالي، في كافة محافظات مصر، بعدما أعلنت شركات حديد التسليح ثبات الأسعار خلال الشهر الجاري، في الوقت الذي يعانى سوق مواد البناء خلال تلك الفترة من الركود وتراجع أعمال البناء بسبب الشتاء.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن»، لقرائها، نستعرض أسعار حديد التسليح اليوم، على الصعيد المحلي:

أسعار حديد التسليح اليوم في السوق المحلية

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100 جنيه

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

أسعار الخامات عالميا

وسجّلت أسعار خامات حديد التسليح استقرارًا سعريًا اليوم السبت 11ديسمبر، على النحو التالي:-

- يباع خام الحديد بسعر 110 دولار.

- يباع فحم الكوك بسعر 340 دولارا.

- خردة الصلب بسعر 480 دولارا.

- يباع البليت بسعر 647 دولارا.

- يباع حديد التسليح بسعر 725 دولارا.

- يباع لفائف أسلاك بسعر 740 دولارا.

- يباع المسطحات بسعر 780 دولارا.

- يباع النحاس بسعر 9595.0 دولارا.

- يباع الرصاص بسعر 2186.0 دولار.

- يباع الألومنيوم بسعر 2628 دولارا.

وقال احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، إن سوق أسعار مواد البناء يشهد استقرارًا بالسوق المحلي، ليباع طن حديد التسليح بأسعار تتراوح ما بين 15.500 إلى 16000 جنيها للطن للمستهلك.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء، أن الاستقرار في الأسعار جاء بعد تراجع أسعار خامات حديد التسليح خلال الفترة الماضية.