انتعاش صادرات سعر حديد التسليح وسط معاناة من الركود في السوق المحلية

واصلت أسعار حديد التسليح، استقرارها لليوم العاشر على التوالي، اليوم الجمعه 10 ديسمبر 2021، في كافة محافظات مصر، بعدما أعلنت شركات حديد التسليح ثبات الأسعار خلال الشهر الجاري، وسط معاناة من الركود مقابل انتعاشه فى الصادرات التي ارتفعت من الحديد والصلب بنسبة 193% لتسجل 1.311 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 مقابل 447 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً تقرير الرقابة على الصادرات والواردات المرسل إلى المجلس التصديري لمواد البناء.

وكشف تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، أن إيطاليا هي الأكثر استيرادا للحديد من مصر بما قيمته 329.6 مليون دولار أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 30.13 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 994%، تلتها إسبانيا بـ305 ملايين دولار مقابل 93 مليون دولار بنسبة زيادة 676%.

وكشف التقرير، أن الولايات المتحدة الأمريكية استوردت حديد تسليح من مصر بقيمة 129 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار تقريبا في الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ نسب الارتفاع 993 %، وجاءت السعودية في المرتبة الرابعة من حيث الاستيراد من مصر بـ 105.2 مليون دولار.

وحلت كندا فى المرتبة الخامسة بـ 65.6 مليون دولار أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 10.5 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، والبرازيل استوردت ما قيمته 51.7 مليون دولار نظير 754 ألف دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن»، لقرائها، نستعرض أسعار حديد التسليح اليوم، على الصعيد المحلي:

أسعار حديد التسليح اليوم في السوق المحلية

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100 جنيه

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

أسعار الخامات عالميا

وسجّلت أسعار خامات حديد التسليح استقرارًا سعريًا اليوم الجمعة 10ديسمبر، على النحو التالي:

- يباع فحم الكوك بسعر 340 دولارا.

- خردة الصلب بسعر 480 دولارا.

- يباع البليت بسعر 647 دولارا.

- يباع حديد التسليح بسعر 725 دولارا.

- يباع لفائف أسلاك بسعر 740 دولارا.

- يباع المسطحات بسعر 780 دولارا.

- يباع النحاس بسعر 9595.0 دولارا.

- يباع الرصاص بسعر 2186.0 دولار.

- يباع الألومنيوم بسعر 2628 دولارا.