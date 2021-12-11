آفات متوقع ظهورها على محصولي البنجر والبطاطس بسبب التقلبات الجوية

كشف تقرير لمركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن عدد من التوصيات السريعة والعاجلة خلال فترة التقلبات المناخية لعدد من المحاصيل الزراعية التي تأثرت بانخفاض درجة الحرارة وسقوط الأمطار والأتربة.

مواجهة انتشار حشرة المَن على البطاطس

وأوضح التقرير، أنه بالنسبة للمحاصيل الأرضية «بطاطس وبنجر» فيجب حقن نحو 8-10 لترات حمض فسفوريك (للري بالغمر والنصف للتنقيط) بعد انتهاء تساقط الأمطار يليها رش كالسيوم ويفضل أن يكون على أحماض كربوكسيليه، وأن يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم، بالإضافة إلى دفعه سلفات بوتاسيوم 10 كيلو للفدان حقنًا، وبالنسبة لمحصول البطاطس الشتوية وخاصة المنزرعة في نوفمبر، تساعد هذه الظروف في بداية انتشار حشرة المن على البطاطس بالتالي مراقبة الخطوط القريبة من الجسور والطرق، وفي حالة وجود 3 حشرات مَن على الوريقة يبدأ الرش بالمبيدات الحشرية دون خلط مع المغذيات.

انتشار مرض اللفحة المتأخرة

وأكد التقرير، أنه رغم مناسبة الرطوبة النسبية العالية والرطوبة الحرة على سطح النباتات لانتشار مرض اللفحة المتأخرة، إلا أن استمرار زيادة الحرارة نهارًا (بالتحديد) سيمنع تمامًا قيام دورات مرضية للفحة المتأخرة على البطاطس خلال العروة الحالية، حيث يلائم هذا المرض الجو البارد الرطب وتزداد شدة الإصابة بعد فترات من الجو البارد المصحوب بالأمطار والندى الغزير أو الضباب، لافتًا إلى أن زراعة عروة البطاطس الشتوية في أول نوفمبر سيكون عمرها حاليًا ما يقرب من 60 يومًا، وستكون الحرارة منخفضة جدًا، ومن المحتمل أن يتخللها موجات من الصقيع، لذلك فيجب الحرص الشديد جدًا بأن يتم بناء عرش جيد في الـ 50 يومًا الأولى من عمر البطاطس.

زيادة الرطوبة الأرضية يتسبب أعفان الجذور أو ذبابة البنجر

وفيما يتعلق بمحصول البنجر، لا يجب زيادة المياه حول منطقة الجذور تمامًا ومراعاة عدم زيادة اليوريا أو النترات في الأراضي الطينية بالتحديد لأثره الكبير في خفض نسبة السكر، والأفضل 100 وحدة أزوت في الـ 3 أشهر الأولى، مع مراعاة ضبط الري والتوقف في حالة توقع هطول أمطار مع ضرورة إجراء رشة بالبورون في عمر 60 و90 يوما، ومتابعة حالة الزراعات للكشف عن وجود أي إصابة بالمن خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى زيادة الرطوبة الأرضية بأعفان الجذور أو ذبابة البنجر.

وأشار إلى أن ظهور أول دورة مرضية يعني مشكلة كبيرة لزراعات البنجر، وهذا يعني أن الظروف المناخية المعقدة تحققت وأن المرض سيُكوّن جراثيم تنقل بالهواء لدورات ثانوية لنفس الحقل أو حقول مجاورة في نفس الحوض أو لقرية مجاورة وأاحيانا لمركز مجاور.