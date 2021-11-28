وزير التموين بـ«النواب»: صناعة السكر من البنجر تنافس مصانع أوروبية

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، رغم أن الصناعة تعد قاطرة الاقتصاد المصرى، إلا أن الزراعة هي القاطرة الرئيسية للتنمية في مصر، مشيرا إلى وجود تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، للتوصل لحلول قابلة للتنفيذ لدعم الاقتصاد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محاصيل «القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة»، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة، وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيري الزراعة والتموين.

التموين تتحمل زيادة الأسعار الجنونية

وقال الوزير في تعقيبه على طلبات النواب، إن وزارة التموين، تحملت زيادة الأسعار الجنونية، التي شهدتها السلع خلال الشهور الأخيرة، متابعا، وعندما نحدد سعر لقصب السكر سنعيد دراسة سعر السكر.

وكشف مصيلحى، وصلنا لنسبة 87%، اكتفاء ذاتي من السكر ونسعى لزيادتها، حيث لم نستورد سوى 400 ألف طن، بالإضافة إلى ما قام القطاع الخاص باستيراده بنحو 200 ألف طن للسوق الداخلي.

وتابع وزير التموين «اطمئنكم، أن صناعة السكر من البنجر، أثبت جدوى اقتصاديتها، وأصبحت تناقس مصانع أوروبية».

وأضاف، يجب علينا حتى نتقدم أن ندعم الاستثمار الخارجي المباشر، فلن نستطيع بكل إمكاناتنا أن تجعل هناك نمو بالبلاد، دون الاستثمار الخارجى.

تشكيل لجنة لتحديد السعر

وقال الوزير، أؤيد اقتراح رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تشكيل لجنة لتحديد السعر، ويكون بها ممثلين من هيئة السلع التموينية، وشركات السكر وجمعية القصب ومن تراه لجنة الزراعة وممثل من المالية، على أن تؤدي بمهمتها في مدة أسبوعين من اليوم، ثم نتوصل إلى حل مرضي يحقق أكثر من أمر.

وأكد، لا بد أن يكون هناك توازن مع الأسعار العالمية، متابعا، لو ذودنا أسعار السكر، وجاء المستورد بسعر أقل، سيكون هناك تأثير بالسلب على الاقتصاد.