3 حيل جديدة للكتابة بأشكال وخطوط مختلفة في «واتساب».. تعرف عليها

يعد تطبيق واتساب WhatsApp هو تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم، حيث يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص في العالم للبقاء على اتصال مع بعضهم، وبالرغم من ذلك لا يزال التطبيق يحتوي على الكثير من المميزات والحيل الجديدة التي لا يعلم عنها الكثيرين من المستخدمين ومنها عدد من الاختصارات النصية وأشكال الكتابة.

وفي هذا الإطار قال موقع «ذا صن» البريطاني إن هناك 3 مميزات وحيل سهلة لتطبيق واتساب WhatsApp، ومنها اختصارات سريعة وسهلة تتيح لك إظهار جملة أو كلمة بخط عريض أو مائل أو يتوسطه خط.

وأضاف الموقع أنه يمكنك الآن لفت نظر من تتحدث معه لجمله معينة أثناء الكتابة والحديث معه وذلك من خلال جعل هذه الكلمة أو الجملة تكتب بخط عريض وغامق من حيث اللون، والتي تعد طريقة رائعة لإضافة بعض التركيز على أجزاء معينة من الرسالة.

وأشار إلى أن طريقة القيام بإبراز الرسالة، والتي يمكن أن تكون مفيدة في الدردشات الجماعية، هو وضع علامة النجمة (*) على جانبي الكلمة أو العبارة التي تريد إبرازها، وسيؤدي ذلك إلى جعل رسالتك تبدو واضحة وملفته لمن يقرأها.

طريقة الكتابة بخط مائل على الواتساب

ولفت إلى أنه من الممكن أيضًا جعل رسائل واتساب WhatsApp تكتب بشكل مائل، وهو ما يجعل النص مميز بشكل كبير خلال كنتابته بهذه الطريقة، موضحا أنه يمكن القيام بذلك من خلال وضع شرطة سفلية (_) على جانبي الكلمة أو العبارة التي ترغب في تغيير شكلها تحريرها، مثل _ النص هنا_.

وأشار إلى أنه عادة ونحن نكتب على واتساب WhatsApp نرغب في الإشارة لأحد الكلمات الخاطئة والغير مرغوب بها والذي يتم من خلال كتابتها ويتوسطها خط وكأننا نقول إنها خطأ ووضعنا عليها خطا كأننا نقوم بشطبها، حيث تُستخدم عادةً للإشارة إلى وجود خطأ ما، أو يجب تجاهل في الرسائل السابقة.

وأوضح الموقع، أنه يمكن الحصول على هذه الميزة من خلال وضع رمز الخط المتعرج (~) على جانبي رسالتك، لافتا إلى أنه بالرغم من هذه الحيل لا يمكن وضع خط أو سطر تحت جملة معينة أو كلمة.