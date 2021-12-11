تركيب أول محطة «رصد لحظي» لتلوث الهواء بمدينة بنها في القليوبية

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنشاء وتركيب محطة الرصد اللحظية المتكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط بمقر المجلس المحلى لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، والتي تعد أول محطة رصد لحظية يتم تدشينها بمدينة بنها، كما تعد المحطة الثامنة ضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة القليوبية.

أجهزة لرصد الغازات والعوامل الجوية

وأشارت فؤاد، إلى أن المحطة تحتوى على أجهزة لرصد غاز أول وثاني أكسيد النيتروجين وغاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز أول أكسيد الكربون وغاز الأوزون والجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 و 2.5 ميكروميتر، بالإضافة إلى وحدة لرصد العوامل الجوية، وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية بالملحق رقم (5) لملوثات الهواء الخارجي من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان لها، أن عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بلغ 115 محطة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى استمرار الجهود للتوسع فى عمليات الرصد البيئي لملوثات الهواء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظي لرصد ملوثات الهواء، لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية.