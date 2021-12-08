وزارة البيئة تنظم ندوة حول إدارة المخلفات بجامعة حلوان

نظمت وزارة البيئة ندوة بكلية الصيدلة جامعة حلوان، عن أهمية تدوير المخلفات لعدد من أساتذة وهيئات معاونة وطلاب، تمهيدًا لإنشاء وحدة إدارة المخلفات بالجامعة، ضمن مبادرة الجامعة الخضراء.

وتضمنت الندوة التعريف بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وآليات تنفيذها ودور كل فرد في المجتمع في فاعليتها واستدامتها، مع إلقاء الضوء على الصلة الوثيقة بين الإدارة المتكاملة والتخلص الآمن من المخلفات ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

دور الطلاب في الحفاظ على البيئة المحيطة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، دور الطلاب في الحفاظ على البيئة المحيطة وتوعية المجتمع والمبادرة، ليكونوا نماذج يحتذى بها ورواد للعمل البيئي، حيث ستقدم وزارة البيئة الدعم الفني إلى وحدة إدارة المخلفات التي سيتم إنشاؤها داخل الجامعة بإدارة مشرفين من الكليات المختلفة وبمشاركة الطلاب.

وخلال الندوة استعرض فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، أهمية الفصل من المنبع في تعظيم الاستفادة من المخلفات المتولدة بالجامعة، من خلال بيع المفروزات وتحويل المخلفات العضوية إلى كمبوست للمساهمة في زراعة بعض النباتات الطبية.

مبادرة الجامعة الخضراء

الجدير بالذكر، أن وزارة البيئة أطلقت مبادرة «الجامعة الخضراء» بجامعة 6 أكتوبر، ضمن خطتها للمشاركة المجتمعية للتوعية بمنظومة النظافة للشباب والمجتمع المدني لترسيخ البعد البيئي لدى الطلبة، وتحقيق الاستفادة الكاملة من المخلفات بمشاركة التخصصات المختلفة من جميع الكليات داخل الجامعة.

كما قدمت الدعم الفني لجامعة عين شمس لإنشاء وحدة التحول الأخضر وأقسامها، والتي افتتحتها وزيرة البيئة فى يونيو الماضي، لتشمل وحدات فرز المخلفات، إنتاج البيوجاز والسماد العضوي من المخلفات العضوية، إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، تجميع المخلفات، تدوير المخلفات البلاستيكية والورقية، كبس المخلفات الصلبة، ووحدة الزراعة المائية والزراعة على مياه أحواض الأسماك.