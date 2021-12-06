4 إرشادات من «البيئة» قبل القيام برحلة بحرية في محمية طبيعية

أصدرت وزارة البيئة، دليلاً إرشادياً للرحلات السياحية البيئية التي تحدث في نطاق المحميات الطبيعية، وذلك لتجنب التأثيرات البينية التي قد تنجم عن تلك الأنشطة، وفي الوقت نفسه منعا ًلانتشار أو الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة بعد استئناف حركة السياحة بعد انقطاع لفترة نتيجة انتشار الوباء، وما تبعه من فرض الحظر على الأنشطة خلال الموجة الأولى للفيروس، وتستعرض «الوطن» الإجراءات التي جاءت في الدليل في السطور التالية.

1) إرشادات عامة

- يجب أن يكون جميع الموظفين وأطقم المراكب واليخوت واللانشات ومراكب الركوبة بالأجر على دراية بأعراض ومخاطر فيروس كورونا وبالالتزام بالإجراءات والاشتراطات المنظمة لاستئناف السياحة والصادرة من وزارة السياحة والآثار في هذا الشأن.

- يقوم أطقم إدارة المحميات الطبيعية بالإجراءات المطلوبة للتأكد من تنفيذ الاشتراطات المذكورة بهذا الدليل في حالة المخالفة يحق لإدارة المحمية الطبيعية المعنية وقف دخول العائمة المخالفة للمحمية وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ إجراء بشأن المخالفة.

2) أسلوب إدارة المخلفات الطبية

- توفير حاوية أو أكثر على سطح المركب لتجميع مخلفات مهمات الوقاية الشخصية، والتي تعد مخلفات طبية مثل «كمامات مناشف ورقية - قفازات طبية» ويكون عدد الحاويات طبقا لمساحة المركب والحمولة على أن تكون الحاوية مميزة بعلامة أوكتابة تشير إلى كونها حاوية للمخلفات الطبية الخطرة، ويفضل أن تكون الحاوية ذات غطاء، يفتح عن طريق القدم وبها كيس مخصصة لتجميع مخلفات مهمات الوقاية الشخصية ذات لون أبيض.

- يجب أن يكون مكان للحاويات مناسب وواضح للركاب والعاملين بعيداً عن تيار الهواء.

- يجب توعية الركاب بالمواقع والمناطق التي توجد فيها حاويات النفايات الطبية، وكذلك أهميتها من الناحية الصحية والبيئية.

- يرش على حاويات وأكياس تجميع هذه النفايات من الداخل والخارج كلور مخفف أوكحول أيثيلي بتركيز 70% أو كلور مخفف بنسبة مقدار كلور إلى تسع مقادير ماء أو أي من المطهرات المستخدمة لهذا الغرض بصفة دورية وقبل غلق الأكياس والتي تغلق عند اكتمال ثلثيها.

- تجميع أكياس مخلفات مهمات الوقاية الشخصية منفصلة عن باقي مخلفات المركب في مكان تخزين بعيد عن الطيور أو القوارض وتجنب الضغط على الأكياس لعدم انبعاث هواء ملوث منها.

- يتم نقل أكياس مخلفات مهمات الوقاية الشخصية إلى المكان المخصص لذلك بالمارينا.

3) الأدوات الشخصية وأدوات المائدة

أولاً مراكب السفاري والنزهة الخاصة:

- يجب إبلاغ العملاء بضرورة اصطحاب الزجاجات الخاصة بهم القابلة لأعادة الاستخدام مثل الأكواب، الشفاطات، أدوات المائدة والمناشف الخاصة لتجنب نقل العدوى وكذلك لتفادي استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لما لها من أضرار بيئية.

- يمكن توفير علي متن القارب أو اليخت زجاجات وأكواب وأدوات مائدة أحادية الاستخدام، وذلك في حالة اذا لم يستطع الزائرين توفير الأدوات الخاصة بهم.

ثانياً: مراكب الرحلات اليومية والركوبة بالأجر

- يوصى بإبلاغ العملاء بضرورة اصطحاب الزجاجات الخاصة بهم القابلة لإعادة الاستخدام «أكواب، الشفاطات، أدوات المائدة والمناشف الخاصة لتجنب نقل العدوى وكذلك لتفادي استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لما لها من أضرار بيئية».

- يوصي بتوفير على متن القارب أو اليخت زجاجات وأكواب وأدوات مائدة أحادية الاستخدام على أن تكون غير بلاستيكية وذلك في حالة إذا لم يستطع الزائرين توفير الأدوات الخاصة بهم.

- تجميع أكياس المخلفات البلاستيكية منفصلة عن باقي مخلفات المركب في مكان بعيدا ًعن طيور أو قوارض.

- يتم نقل أكياس المخلفات البلاستيكية إلى المكان المخصص لذلك بالمارينا أوالسقالات البحرية

- قد يتم بالتفتيش علي أكياس المخلفات البلاستيكية عند العودة من الرحلة من قبل الجهات المعنية.

4) التعقيم والتطهير

- يلتزم أطقم تشغيل المراكب واللانشات واليخوت بالإجراءات المنظمة لاستئناف السياحة الصادرة من وزارة السياحة والآثار، مع الالتزام بالآتي:

- اتخاذ جميع التدابير الممكنة لعدم وصول أي من المواد المستخدمة في التعقيم إلى البيئة البحرية وبالأخص بالمناطق ذات الحساسية البيئية مثل مناطق الغوص والغطس.

- عدم غسل أي من الأدوات المستخدمة للتعقيم والتطهير «عبوات - فرش - قطع قماش - جراكن» بمياه البحر وكذلك عدم التخلص منها بالبحر.

- يتم نقل أكياس المخلفات الناتجة عن الأدوات المستخدمة للتعقيم والتطهير إلى المكان المخصص لذلك بالمارينا أو السقالات البحرية.