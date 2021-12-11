حال وفاة أحد أفراد البطاقة.. كيفية تحديث بطاقة التموين وفصل المتوفي؟

يبحث العديد من المواطنين عن كيفية تحديث بطاقة التموين وفصل أحد المقيدين عليها حال وفاته، حيث يستدعي هذا الأمر الإبلاغ الرسمي لمكتب التموين التابع للأسرة كي يتم حذف بيانات الشخص المتوفي من منظومة الدعم التمويني ومنظومة دعم الخبز، وبالتالي نقص قيمة الدعم المخصص للبطاقة بعد حذف الفرد المتوفي والإبقاء على عدد الأفراد الآخرين المقيدين عليها.

تحديث بطاقة التموين وحذف الفرد المتوفي

وفي حالة وفاة أحد المستفيدين المقيدين في بطاقة التموين، فإن على صاحب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة التوجه إلى مكتب التموين لتحديث بيانات البطاقة، وحذف الشخص المتوفي من خلال تقديم شهادة وفاة الشخص المراد حذفه.

خطوات حذف الشخص المتوفي من بطاقة التموين

1- التوجه لمكتب التموين التابع له البطاقة التموينية.

2- تقديم البطاقة التموينية لموظف المكتب.

3- تقديم أصل وصورة من شهادة وفاة الشخص المراد إسقاطه من البطاقة.

4- يتسلم المواطن المتقدم بالطلب نموذجا خاصا بطلبه ليقوم بالتوقيع عليه.

5- يقوم مكتب التموين بإرسال الطلب والنموذج إلى مركز الخدمة بوزارة التموين وتحديث بيانات البطاقة وحذف الشخص المتوفي.

6- يتم حذف وإسقاط الشخص المتوفي في أول صرف تموين للشهر الذي يلي طلب الحذف وتقديم شهادة الوفاة.

بيانات منظومة دعم التموين والخبز في مصر

وتقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية، التموين الشهري لعدد 64 مليون مواطن مقيدا على ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموين في منظومة دعم التموين، بواقع 50 جنيها للفرد الواحد يتم صرفها شهريا في صورة سلع مدعمة من الحكومة، فيما يستفيد من منظومة دعم الخبز في مصر ما يقرب من 72 مليون مواطن، حيث يصرف كل مواطن يوميا عدد 5 أرغفة خبز بلدي مدعم بواقع 150 رغيفا طوال الشهر هي حصة المواطن من الخبز المدعم الذي يحصل عليه الفرد بقيمة 5 قروش للرغيف الواحد.