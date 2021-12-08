تحذير من صفحات إضافة المواليد الجدد مع توقف رابط موقع دعم مصر للتموين

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من صفحات منتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا حول إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين، حيث تقوم هذه الصفحات بطلب المواطنين من تحويل مبالغ مالية عبر رسائل الهاتف المحمول مقابل إضافة المواليد أبنائهم على البطاقات التموينية، بالرغم من توقف إضافات المواليد عبر المنصات الإلكترونية أو من خلال مكاتب التموين، بالإضافة لتوقف رابط موقع دعم مصر للتموين.

إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن صفحات إضافة المواليد الجدد فى بطاقة التموين، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع «فيس بوك»، والتي يطلب القائمون عليها من المواطنين إرسال بيانات بطاقاتهم التموينية وإرسال الأرقام القومية لبطاقات الرقم القومي الشخصية، ما هي إلا وسيلة للنصب والاحتيال على المواطنين بإيهامهم بإضافة المواليد وزيادة عدد أفراد البطاقة التموينية وبالتالي زيادة عدد حصص ومقررات التموين للأسرة.

رابط موقع دعم مصر للتموين.. خدمات التموين متوقفة

وشددت المصادر، على استمرار وقف إضافة المواليد حاليا فضلا عن وقف إصدار بطاقات تموين الجديدة أيضا، عبر رابط موقع دعم مصر للتموين، مؤكدة على أنه سواء بوابة مصر الرقمية أو مكاتب التموين لا يوجد بهم حاليا 4 خدمات وتشمل:

1 - إصدار بطاقة تموين جديدة.

2 - إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

3 - إضافة الزوجة المحرومة للتموين.

4 - إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

في سياق متصل، تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد آخر من الخدمات التموينية بسواء من خلال مكاتب التموين أو إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية، حيث تشمل الخدمات الآتي: «فصل اجتماعي من بطاقة التموين، ضم أفراد الأسرة، تفعيل بطاقة التموين، إصدار بدل تالف أو فاقد، نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى، الاستعلام عن صرف التموين».

وتوقفت الخدمات التموينية عبر موقع دعم مصر، والذي تجري وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في إدارة نظم المعلومات صيانة له.