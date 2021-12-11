طقس الإسكندرية اليوم.. مشمس وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة والعظمى 23

شهد طقس الإسكندرية، اليوم السبت، تحسنا شديدا في درجات الحرارة، وانخفاض حركة الرياح الباردة ليلاً، خاصة بعد هدوء الرياح نسبياً، ما تسبب في انخفاض موج البحر، مع توقف الأمطار، وحلول طقس مشمس على المدينة الساحلية بعد الرياح العاتية التي شهدتها خلال نهاية الأسبوع الماضي بنوة قاسم، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس مستقر خلال الأيام المقبلة.

طقس الإسكندرية اليوم السبت ودرجة الحرارة

وبلغت درجات الحرارة اليوم السبت 23 درجة مئوية، ما يعني ارتفاعها بصورة ملحوظة، مع ارتفاع درجة الرطوبة إلى 70%، وانخفاض سرعة الرياح عند 8 كم في الساعة، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة بنسبة 10% على المحافظة، خاصة في ساعات الليل، وطقس مشمس في أغلب الأوقات نهاراً.

إزالة آثار نوة قاسم

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه يتم متابعة توقعات الأرصاد لحظة بلحظة مع تراجع درجة الاستعداد من أجل إراحة العمال والمعدات، خاصة عمال الصرف المتواجدين في الشوارع أيام نوة قاسم دون أي راحة للعمل على إزالة وآثار النوة التي ضربت المدينة الساحلية برياح شديدة وأمطار، وتم التعامل السريع ومنع أى تراكمات من مياه البحر أو مياه الأمطار والتعامل في جبهتين.

نوة قاسم في الإسكندرية

كانت نوة قاسم تسببت في إحداث الكثير من الخسائر المادية على طول كورنيش الإسكندرية، ووُضعت حواجز خرسانية في البحر، لمنع خروج موج البحر بعد وصوله إلى 6 أمتار.