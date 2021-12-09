طقس الإسكندرية اليوم الخميس: هدوء نسبي للرياح وانتهاء نوة قاسم

ساد طقس مشمس على مدينة الإسكندرية، اليوم الخميس، حيث أشرقت الشمس بعد العاصفة الترابية والرياح التي ضربت المحافظة بالأمس، وتسببت في ارتفاع موج البحر عن منسوبه الطبيعي، وعادت الحياة إلى طبيعتها في المدينة مع طقس شتوي هادئ نسبياً برياح بادرة مع توقف الأمطار وتحسن الأحوال الجوية.

انتهاء نوة قاسم في الإسكندرية

وانتهت نوة قاسم في الإسكندرية بالأمس، وذلك بعد ارتفاع الأمواج بشدة على مدار أيام تسببت في تحطيم سور الكورنيش، إضافة إلى اختفاء الرمال من البحر بسبب سرعة الرياح.

وسببت عاصفة نوة قاسم في حدوث خسائر على طريق الكورنيش للمدينة الساحلية، حيث بلغت سرعة الرياح 70 كم في الساعة، مما ترتب عليه انهيار أسوار الكورنيش في مناطق متفرقة وأعمدة الإنارة والإعلانات، إضافة إلى الحواجز الخشبية للشواطئ، مع قيام المحافظة بوضع حواجز خرسانية لمواجهة ارتفاع الأمواج.

وتسبب ارتفاع موج البحر في نوة قاسم لانهيار السور أمام بئر مسعود بسيدي بشر، وأجزاء من المقاعد الخرسانية في منطقة لوران، إضافة إلى سقوط لوحة إعلانات بسبب شدة الرياح.

طقس الإسكندرية الخميس 9 ديسمبر 2021

وبلغت درجات الحرارة اليوم الخميس 21 درجة مئوية، ما يعني ارتفاعها بصورة ملحوظة، مع ارتفاع درجة الرطوبة إلى 62%، وبلغت سرعة الرياح 14 كم في الساعة، مع توقعات بعدم هطول أمطار على المحافظة، وطقس مشمس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.