طقس الإسكندرية اليوم: رياح شديدة تصحبها ارتفاع الأمواج وهطول الأمطار

شهد طقس الإسكندرية اليوم تغيرات وتقلبات مناخية شديدة، حيث ارتفعت الأمواج قرابة الـ4 أمتار، إذ تضرب العاصفة المدينة الساحلية منذ فجر اليوم مع هطول أمطار خفيفة ومتوسطة وسط رياح شديدة عاصفة.

طقس الإسكندرية اليوم.. الرياح تصل إلى 49 كم في الساعة

وانخفضت درجة حرارة طقس الإسكندرية اليوم، حيث بلغت العظمى 16 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية، مع انخفاض درجة الرطوبة إلى 65%، وبلغت سرعة الرياح 49 كم في الساعة وذلك بزيادة 40 كم في الساعة عن الأيام الماضية ما يعكس شدة الرياح مع طقسا غائماً وسط انخفاض درجة الحرارة، مع غطاء من الغيوم قدرها 91%، ومراحل القمر هلال، فيما يبلغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية قدرها 2 أي منخفض، ناهيك عن وجود هواء بارد قدره 16 ما يعكس حجم الصقيع.

تعطيل الدراسة بسبب طقس الإسكندرية اليوم

ونتج عن طقس الإسكندرية اليوم اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة على كافة المراحل الدراسية الأساسية و جامعة الإسكندرية، حيث أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتبع ذلك القرار تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤها اليوم الأربعاء، وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن، على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الاثنين المقبل 13 ديسمبر 2021.

من جهته، أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل امتحانات اليوم للطلاب الذين لديهم امتحانات فى موعد آخر.