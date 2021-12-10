طقس الإسكندرية في «الويك اند» بعد نوة قاسم.. جو بديع بلا أمطار أو رياح

تحسن طقس الإسكندرية، اليوم الجمعة، وذلك بعد هدوء الرياح الأمر الذى أدى لعودة البحر إلى طبيعته، وتوقف الأمطار مع طقس مشمس على المدينة الساحلية بعد رياح نوة قاسم العاتية التي ضربت المدينة يوم الأربعاء الماضي، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول طقس مستقر خلال الأيام المقبلة.

طقس الإسكندرية اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2021

وبلغت درجات الحرارة اليوم الجمعة 23 درجة مئوية، ما يعني ارتفاعها بصورة ملحوظة، مع ارتفاع درجة الرطوبة إلى 67%، مع ثبات سرعة الرياح عند 14 كم في الساعة، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة بنسبة 10% على المحافظة، خاصة في ساعات الليل.

آثار نوة قاسم في الإسكندرية

وتسببت نوة قاسم في إحداث الكثير من الخسائر المادية على طول كورنيش الإسكندرية، حيث تم التعامل مع الرياح بوضع حواجز خرسانية في البحر، وذلك بسبب ارتفاع الموج ووصوله إلى 6 أمتار ما تسبب في كسر أجزاء من السور واختفاء الرمال بسبب غضب البحر وأمواجه العاتية.

صرف الإسكندرية يتعامل مع نوة قاسم

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، إنه تمت السيطرة على آثار النوة والتعامل السريع مع الرياح المحملة بالأتربة من خلال تنظيف المصبات وسحب مياه البحر من الشوارع والتي خرجت على الطريق والتعامل معها سريعاً دون حدوث أى تعطل في حركة المرور خاصة وأن نوة قاسم جاءت كرياح عاتية أكثر من الأمطار على غير العادة.

ميناء الإسكندرية

فيما فتحت ميناء الإسكندرية حركة الملاحة منذ أمس بعد هدوء الرياح نسبياً وذلك لإدخال السفن والعمل بصورة طبيعية مع متابعة المؤشرات والاطلاع على حركة الرياح والأمواج بصورة دائمة.