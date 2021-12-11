التصريح بدفن جثتي طفل وربة منزل لقيا مصرعهما في حادثين ببنها

أمرت النيابة العامة ببنها، بالتصريح بدفن جثتي طفل وربة منزل لقيا مصرعهما، الأول إثر الغرق، والثانية سقطت أثناء نشر «الغسيل»، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعتين.

مصرع طفل غرقا ببنها

وشهدت قرية جمجرة بمركز بنها مصرع طفل غرقا في مياه الرياح التوفيقي، أثناء لعب الكرة التي وقعت في المياه، فنزل ورائها لكنه سقط في المياه وغرق.

وتلقت أجهزة أمن مركز شرطة بنها بلاغا بغرق طفل في مياة الرياح التوفيقي بمنطقة جمجرة الجديدة، بدائرة المركز.

وأُخطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وانتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ النهري، وتوصلت التحريات إلى أن الطفل يُدعى «ا ه م»، 10 سنوات، كان يلعب الكرة فسقطت في المياه، فنزل ورائها لإحضارها، فانزلقت قدماه وسقط في المياه ولقي مصرعه غرقا.

مصرع ربة منزل في بنها

فيما لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثاني أثناء نشر الغسيل في البلكونة بعدما اختل توازنها، ونُقلت الجثة لمستشفى بنها العام.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إشارة من المستشفى بوصول «ح ع م»، 30 سنة، ربة منزل، جثة هامدة.

وأُخطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وانتقلت أجهزة الأمن، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفاة كانت تقوم بنشر الغسيل من شقتها بالطابق الثاني فاختل توازنها وسقطت على الأرض ولقيت مصرعها، وتم نقلها للمستشفى.

التحفظ على طفل لقيط بكفر شكر

في سياق آخر، قررت نيابة كفر شكر التحفظ على رضيع عثر عليه أهالي كفر مروان بدائرة المركز داخل حقيبة سوق بيد خشبية بجوار موقف سيارات القرية.

وتلقى المقدم أحمد سعفان، مأمور شرطة كفر شكر، بلاغا بالعثور على حقيبة سوق بداخلها طفل لقيط حديث الولادة وملفوف بجلباب حريمي قديمة، بجوار موقف سيارات قرية كفر مروان التابعة للوحدة المحلية بكفر تصفا.

وانتقلت على الفور الأجهزة المعنية، وتم اتخاذ اللازم نحو نقل الطفل إلى مستشفى كفر شكر لرعايته، لحين نقله إلى أحد دور الرعاية أو الجمعيات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.