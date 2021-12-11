وفد الدفاع الكيني يطلع على تجربة مصر لإدارة المدن الصناعية

زار وفد من كلية الدفاع الوطني الكينية يضم 15 دارس من دولة كينيا وعدد من الدارسين من دول بنجلاديش وبوروندي وزامبيا، برئاسة اللواء كهاريرى شارلز مدير الكلية، اليوم السبت، الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومدينة الجلود بالروبيكي.

وتضمنت الزيارة عقد لقاء مع اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، استعرض بحث سبل التعاون ونقل الخبرات وإطلاع الدارسين من كلية القادة والأركان الكينية على نشاط الهيئة وما تقوم به من مجهودات لتنمية الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإنشاء المناطق الصناعية ورفع كفاءتها وإنشاء مجمعات صناعية لصغار المستثمرين.

تعاون بين مصر وكينيا

وقال الزلاط، إن التعاون المشترك مع الجانب الكيني يأتي في إطار توجهات الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بتعزيز التعاون الصناعي بين مصر وكينيا، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء بدول القارة الأفريقية في مختلف المجالات.

واستعرض الزلاط، جهود الوزارة في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية وإنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة من خلال عرض تجربة المطور الصناعي.

كما استعرض الزلاط، مشروع الخريطة الصناعية للفرص الاستثمارية واستراتيجية التنمية الصناعية وجهود الدولة في توطين الصناعات من خلال إنشاء المدن الصناعية المتخصصة.

رئيس الوفد الكيني يؤكد اهتمام بلاده للاستفادة من التجربة المصرية

ومن جانبه أكد اللواء كهاريري شارلز رئيس الوفد الكيني اهتمام بلاده بتعميق العلاقات مع دولة مصر الشقيقة، وبما يعكس العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين وبصفة خاصة المجال الاقتصادي والصناعي، وذلك للاستفادة ونقل التجربة المصرية الرائدة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في ظل التطور الاقتصادي الملموس الذي تشهده مصر في شتى المجالات

الروبيكي تستقبل وفد من نقابتي المهندسين بدولتي أوغندا وتنزانيا

وتفقد الوفد الكيني مدينة الجلود بالروبيكي حيث كان في استقبالهم المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار الصناعي، والذي قام باطلاع الوفد على تجربة إنشاء مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تعد واحدة من أهم المدن الصناعية المتخصصة وتستهدف جعل مصر مركزاً لدباغة وتصنيع الجلود.

كما استقبلت مدينة الجلود بالروبيكي وفداً من نقابة المهندسين من دولتي أوغندا وتنزانيا، يرافقهم عدد من أعضاء نقابة المهندسين المصريين، حيث استهدفت الزيارة استعراض التجربة والخبرات المصرية في مجال دباغة الجلود والصناعات الجلدية وإمكانيات نقل هذه الخبرات والاستفادة منها بدولتي أوغندا وتنزانيا.

7.2 مليار جنيه تكلفة الروبيكي

وقد استعرض المهندس محمود محرز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة المسئولة عن غدارة مدينة الجلود بالروبيكي، خلال استقباله للوفد خطة الدولة وجهود وزارة التجارة والصناعة لتنمية وتطوير قطاع دباغة وصناعة وتسويق الجلود في مصر من خلال إنشاء مدينة عالمية لصناعة الجلود بالروبيكي تتضمن كافة مراحل صناعة المنتجات الجلدية، مشيراً إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية الكبيرة في مجال صناعة الجلود لدول القارة الأفريقية.

وأضاف أن الدولة وفرت التمويل اللازم للانتهاء من المشروع وتوفير كافة الخدمات به، حيث تم إتاحة تمويل إجمالي للمشروع بمراحله الثلاثة وصل إلي 7.2 مليار جنيه، منها 2.5 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و1.8 مليار جنيه لمحطات المشروع والمرحلة الثانية و 2.9 مليار جنيه للمرحلة الثالثة «منطقة المائة مصنع».

وأوضح أنه تم إنشاء مصانع الغراء لعدد 65 مستثمر منتقلين من مجري العيون، وجاري تسليم الوحدات حاليا بالمرحلة الثانية بتكلفة تقديرية 275 مليون جنيه، وتم إتاحة تمويل قدره 300 مليون جنيه لاستكمال المدابغ لعدد 101 مستثمر منتقلين من مجري العيون.

الوفد الأوغندي يتطلع لنقل تجربة مصر الناجحة لدولهم

ومن جانبهم أشاد أعضاء الوفد الأوغندي، بحجم الإنجازات الموجودة في مجال دباغة وصناعة الجلود في مصر، معربين عن تطلعهم لنقل هذه التجربة الناجحة لدولهم والاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في هذا الصدد، وقد تضمنت الزيارة جولة ميدانية لمدبغتين ومنطقة المائة مصنع كاملة والوقوف على حجم الإنشاءات.