حادث الشيخ زايد: السيارتان «حطام».. والنيابة تنتظر نتائج تحليل المتهم

تصدر حادث الشيخ زايد، الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث، لما حوته هذه الحادثة من تفاصيل مؤلمة، وراح ضحيتها 4 طلاب تتراوح أعمارهم من 17 إلى 18 عاما، حين اصطدمت سيارة فارهة من ماركة «استون مارتن»، بسيارتهم من الخلف؛ ما أدى إلى انقلابها ووفاة مستقليها، فيما تنتظر النيابة العامة، تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل عينات الدم والبول، للمتهم قاد السيارة الأولى، الذي خضع لعملية جراحية بعد الحادث.

حادث الشيخ زايد

التحريات والتحقيقات التي جرت حول حادث الشيخ زايد، أكدت أن السيارة التي كان يستقلها الضحايا الـ 4، من ماركة هيونداي إكسل، وبينما كانوا يستعدون للدخول في «يوتيرن»، بشارع النزهة في الشيخ زايد، اصطدمت بهم من الخلف، سيارة فارهة يقودها نجل رجل أعمال، مما أدى لانقلاب السيارة التي يستقلونها، ولفظوا أنفاسهم في الحال.

ضحايا حادث الشيخ زايد

4 طلاب كل منهم كان يمني النفس بالوصول لمكانة مرموقة في مجتمعهم، لكن الموت كان أسرع إليهم مما عداه، وكل ما تبقى منهم دماء على الأسفلت، في الحادث المؤلم، وتم نقل جثثهم إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.

مكان حادث الشيخ زايد

«الوطن» انتقلت، قبل قليل، إلى مكان حادث الشيخ زايد، وتحديدا في شارع النزهة، ورصدت ما تبقى من الحادث، وهو عبارة عن حطام من السيارتين، وبقع من دماء الضحايا تمت تغطيتها بالرمال، كما هو موضح بالفيديو أعلاه.

سبب حادث الشيخ زايد

وتسلمت أسر الضحايا الـ 4 «يوسف وعبدالله وسعيد وعمر»، جثامينهم من ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصي، بعدما صرحت النيابة العامة بالدفن، وبعد انتهاء توقيع الكشف الطبي عليهم، وجرت مراسم دفنهم بمقابر الأسر بالقاهرة والفيوم والدقهلية.