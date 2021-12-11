التقرير الطبي لـ«يوسف» ضحية حادث الشيخ زايد: كسر في قاع الجمجمة (فيديو)

تنفرد «الوطن»، بنشر التقرير الطبي الخاص بـ«يوسف محمد العباسي» والذي يبلغ من العمر 17 عامًا، وهو أحد ضحايا حادث الشيخ زايد، الذي وقع صباح الجمعة، وراح ضحيته 4 طلاب، بعدما اصطدمت بهم سيارة مسرعة ماركة «أستون مارتن» يستقلها نجل رجل أعمال، وتسببت في انقلاب السيارة التي يستقلونها، بشارع النزهة في الشيخ زايد.

جثة هامدة وكسور

وذكر التقرير الطبي، الذي أطلعت عليه «الوطن»، أن المتوفي يوسف محمد العباسي، وصل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، جثة هامدة وبالكشف الظاهري عليه وجد به كسر في قاع في الجمجمة ونزيف من الأنف والفم والأذن وكسور متفرقة وجروح بالجسم، حيث وضعت جثة الشاب بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة تحقق

وأصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مساء أمس، بيانا حول الحادث، قال فيه إن النيابة العامة تجري تحقيقات موسعة، في حادث تصادم بين سيارتين وقع بشارع النزهة في منطقة الشيخ زايد، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص، بعد تلقيها بلاغا بحادث التصادم.

تحفظ على مكان الحادث

وانتقلت النيابة إلى مكان الحادث، وتبين أن سبب وقوعه اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف حال دوران الأخيرة، مما أدى إلى انقلابها ووفاة مستقليها، واستمعت النيابة لأسر المتوفين، وشاهدي عيان.

المتهم قائد السيارة

سألت النيابة ذوي المتوفين، وشاهدين اثنين على الواقعة، وتبين لها تواجد قائد السيارة بأحد المستشفيات، فانتقلت وسألت الطبيب المشرف على حالته فقرَّر خضوعه لعملية جراحية وعدم إمكانية استجوابه، فقررت النيابة العامة أخذ عينات دم وبول منه وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي وقوفًا على مدى تعاطيه مخدِّرًا أو مسكرًا أثناء الحادث.