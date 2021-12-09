3 قرارات وزارية بتجديد وندب أعضاء النيابة العامة
كتب:
الوطن
10:21 ص | الخميس 09 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الوزراء
أصدَر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 3 قرارات وزارية بتجديد وندب أعضاء النيابة.
وجاءت القرارات مجلس الوزراء على النحو التالي:
تجديد ندب بعض أعضاء النيابة العامة
- قرار رقم 3295 لسنة 2021، بتجديد ندب وندب بعض أعضاء النيابة العامة بإدارة التفتيش القضائي للعمل بمكتب شؤون أمن الدولة، لمدة سنة اعتبارًا من 2021/10/1، إضافة إلى عملهم بالنيابة العامة.
- قرار رقم 3296 لسنة 2021، بتجديد ندب القضاة للعمل أعضاء بمكتب شؤون أمن الدولة، لمدة سنة تنتهي في 30/9/2022 طول الوقت.
تجديد ندب المفتشين القضائيين
- قرار رقم 3297 لسنة 2021 بتجديد ندب وندب المفتشين القضائيين الأول والمفتشين القضائيين؛ للعمل بمكتب شؤون أمن الدولة المدة تنتهي في 30/9/2022 إضافة إلى عملهم.
ونُشرت القرارات في الجريدة الرسمية.