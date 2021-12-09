3 قرارات وزارية بتجديد وندب أعضاء النيابة العامة

أصدَر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 3 قرارات وزارية بتجديد وندب أعضاء النيابة.

وجاءت القرارات مجلس الوزراء على النحو التالي:

تجديد ندب بعض أعضاء النيابة العامة

- قرار رقم 3295 لسنة 2021، بتجديد ندب وندب بعض أعضاء النيابة العامة بإدارة التفتيش القضائي للعمل بمكتب شؤون أمن الدولة، لمدة سنة اعتبارًا من 2021/10/1، إضافة إلى عملهم بالنيابة العامة.

- قرار رقم 3296 لسنة 2021، بتجديد ندب القضاة للعمل أعضاء بمكتب شؤون أمن الدولة، لمدة سنة تنتهي في 30/9/2022 طول الوقت.

تجديد ندب المفتشين القضائيين

- قرار رقم 3297 لسنة 2021 بتجديد ندب وندب المفتشين القضائيين الأول والمفتشين القضائيين؛ للعمل بمكتب شؤون أمن الدولة المدة تنتهي في 30/9/2022 إضافة إلى عملهم.

ونُشرت القرارات في الجريدة الرسمية.