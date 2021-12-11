وصول جثمان الدكتور شوقي السيد إلى مسجد المشير لصلاة الجنازة

وصل منذ قليل جثمان الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إلى مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة، استعدادا لأداء صلاة الجنازة، على روح الفقيه الدستوري الكبير الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

توافد الأقارب لأداء صلاة الجنازة

وبدأ منذ قليل، توافد الأقارب والأصدقاء وعدد من الشخصيات السياسية والنيابية للمشاركة في تشييع جثمان الفقيه الدستوري الكبير، الذي تشهد سيرته محطات مهمة.

وشغل شوقي السيد العديد من المناصب، حيث كان عضوا بلجنة تقنين الشريعة والقانون بمجلس الشعب، في الفترة من 1979 حتى 1984.

مناصب شوقي السيد

وعضو مجلس الشورى فى الفترة من 1995 حتى عام 2011، ووكيل للجنة حقوق الإنسان بالمجلس «2008 - 2011»، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما تولى شوقى السيد، منصب وكيل حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للصحافة الأسبق، بالإضافة إلى أنه عمل مستشارًا قانونيًا للعديد من الوزارات والمؤسسات العلمية والصحفية.