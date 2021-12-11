ذكرى رحيل الكاتب الساخر أحمد بهجت.. صاحب صندوق الدنيا (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ذكرى رحيل الكاتب الساخر أحمد بهجت.. صاحب صندوق الدنيا»، حيث كتب عمود صندوق الدنيا في جريدة الأهرام منذ عام 1982م وله أكثر من 20 مؤلفا دينيا وأدبيا، منها أنبياء الله وبحار الحب عند الصوفية ومذكرات صائم ومذكرات زوج وأحسن القصص والطريق إلى الله وقصص الحيوان في القرآن.

حصل على شهادة ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة

في مثل هذا اليوم 11 ديسمبر رحل عن عالمنا كاتب بدرجة أديب واشتُهر بكتاباته الساخرة، صاحب صندوق الدنيا وكلمتين وبس، الذي كان يقدمه الفنان الراحل فؤاد المهندس، عبر أثير إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وهو البرنامج الذي علق بذهن المصريين، لاسيما وأنه كان يسلط الضوء على الكثير من الأوضاع السلبية بالمجتمع وينتقدها.

وحصل على شهادة ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة وبدأ حياته المهنية صحفيا في جريدة أخبار اليوم عام 1955م، ومجلة صباح الخير عام 1957م وجريدة الأهرام عام 1958م، ثم رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون عام 1976م.

تحول كتابه الشهير قصص الحيوان في القرآن إلى مسلسل كرتون

وتحول كتابه الشهير قصص الحيوان في القرآن إلى مسلسل كرتون عُرض في شهر رمضان من كل عام، وانتقل إلى كتابة حلقات «كملتين وبس» الإذاعية، التي اشتهرت في الستينيات والسبعينيات وقدمها الفنان الكوميدي الكبير فؤاد المهندس، وكانت تعالج سلبيات المجتمع وتسلط الضوء على القضايا الهامة في تلك الفترة بأسلوب سهل يصل للمستوى البسيط.