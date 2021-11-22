خالد الصاوي أفضل ممثل عن «صندوق الدنيا» بالمهرجان المصري الأمريكي بنيويورك

أعلن المخرج عماد البهات، فوز فيلم «صندوق الدنيا»، بجائزتين في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك في دورته الأولى.

فيلم صندوق الدنيا يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة

وكتب عماد البهات، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: فيلم صندوق الدنيا يفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل ممثل لخالد الصاوي، بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك في دورته الأولى».

عماد البهات: مبروك لكل فريق العمل شركائي في صناعة الفيلم

وأضاف مخرج فيلم صندوق الدنيا: «جزيل الشكر لإدارة المهرجان وللقائمين عليه، وللجنة التحكيم برئاسة المخرج الكبير علي بدرخان، وعضوية كل من الأساتذة الكبار المخرج عمر عبد العزيز، الناقد السينمائي كمال رمزي، الموسيقار راجح داوود، مدير التصوير د. سمير فرج، الناقد والسيناريست د.وليد سيف، السيناريست إبراهيم الموجي.. مبروك لكل فريق العمل شركائي في صناعة الفيلم».

أبطال وأحداث فيلم صندوق الدنيا

فيلم «صندوق الدنيا» فيلم دراما مصري من إنتاج سنة 2020، من إخراج عماد البهات، وتأليف عماد البهات، ومن بطولة خالد الصاوي، ورانيا يوسف، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وأحمد كمال.

ويدور الفيلم في إطار درامي وفي منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة.

إصابة خالد الصاوي بانزلاق غضروفي

وفي سياق آخر، تعرض الفنان خالد الصاوي، لوعكة صحية شديدة مؤخرًا، حيث أصيب بانزلاق غضروفي ما بين الفقرة الرابعة والخامسة، خلال تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد «القاهرة مكة» داخل فندق بالقاهرة، حيث يخضع حاليًا لجلسات حقن؛ استجابة لتعليمات الأطباء، وبعدها ينتظم لمدة شهر في جلسات علاج طبيعي مكثف.

وأجرى خالد الصاوي أشعة رنين مغناطيسي بعد تعرضه للإصابة خلال تصوير الفيلم، وأثبتت الأشعة وجود انزلاق غضروفي ما بين الفقرة الرابعة والخامسة مرتجع، ما تسبب في إصابته بآلام شديدة بالمنطقة القطنية بالعمود الفقري والقدم اليمني والفخذ.