«مستثمري أكتوبر»: تهالك المرافق العامة للمناطق الصناعية لا يليق بسمعة مصر

طالب الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بضرورة الاهتمام بجودة المرافق العامة للبنية التحتية للمناطق الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، بعد تهالكها الشديد حتى أصبح المنظر العام لها لا يليق بسمعة مصر أمام الاستثمارات الأجنبية.

وقال رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، في بيان، اليوم السبت، إنه قبل عدة سنوات كانت المناطق الصناعية وصيانتها والإشراف عليها، هي مسئولية كاملة للأجهزة التنفيذية للمدن الجديدة، بدءًا من إصدار التراخيص وتجديدها بشكل دوري نظير مبالغ تقوم تلك الأجهزة بتحصيلها سنويا للصرف على صيانة المناطق الصناعية.

تهالك المرافق العامة للمناطق الصناعية

وأشار «شعبان»، إلى أنه مؤخرًا أصبحت الولاية على المناطق الصناعية، مسئولية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وانتقلت كافة التحصيلات السنوية للهيئة رغم زيادتها بموجب القانون، ورفعت أجهزة المدن يدها عن هذه المسئولية بعد انقطاع الموارد التي كانت تتلقاها من المصانع نظير تلك الخدمات.

وأشاد بدور الهيئة في محاولات توحيد الولاية على كافة الأراضي الصناعية، من خلال اللجنة التي تم تشكيلها وتضم كافة جهات الولاية على الأراضي بشكل سهل استخراج التراخيص وكثرة طرح الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات.

انعدام جودة الطرق والمياه والصرف الصحي

وأوضح رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أنه حان الوقت لأن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية الإشراف على صيانة ومرافق المناطق الصناعية، مقابل تحصيلها لمبالغ مالية نظير هذه الخدمات بعد أن انعدمت جودتها من طرق ومياه وصرف صحي ومرافق، وأصبح المستثمرون وأصحاب المصانع في حالة معاناة شديدة من سوء جودة المرافق العامة بالمناطق الصناعية.

وشدد على ضرورة أن تكون المناطق الصناعية، بها مناطق خدمية للعمال والمستثمرين، ممثلة في مطاعم تناسب كافة الفئات وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات والتدريب مثلما يحدث في كل دول العالم.