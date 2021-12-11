خالة عمر ضحية حادث الشيخ زايد: «جاب لي تورتة واحتفل بعيد ميلادي» «فيديو»

قالت هدى خالة «عمر حمدي» أحد ضحايا حادث الشيخ زايد، الذي وقع أمس الجمعة، وراح ضحيته 4 طلاب بعدما اصطدمت سيارة كانت تسير بسرعة جنونية، بسيارة كانوا يستقلونها، إن المجني عليه كان خلوقا للغاية وبه نزعة إيمانية جميلة، وكان بارا بوالديه ومن حوله، «كان حنين وجدع مع كل الناس، كان صاحب صاحبه»

«الضحية» كان يتحدث عن الشهادة دائما

وأضافت، خلال بث مباشر أجرته معها «الوطن»، أن نفسه كانت دائما تحدثه بالشهادة، «كان بيسأل والدته التي تعمل محفظة للقرآن الكريم عن أجر الشهيد عند الله عز وجل، ووالدته كانت تذكره بأجره وأنه سيشفع في سبعين من أهله، وله مكانة عالية عند الله».

وتابعت، أن المجني عليه عمر، كان يتمني دائما أن ينال الشهادة «قبل ما يموت بيومين كان بيحدث أصحابه بالشهادة، ويقولهم نفسي أبقي شهيد وأنتم تكونوا معايا، وقبل الوفاة بيوم واحد كنت موجودة هنا عند أختي وهو خرج وقعد معايا أطول وقت وده كان غريب لأنه مبيعملش كده كتير، وفضل يهزر وطلب مني يشوف صورنا سوا وكأنه بيودعني».

وأشارت، إلى أن المجني عليه قبل وقوع الحادث كان يجلس بجواري بطريقة غريبة، «كان عمال يلزق كتفه في كتفي، كان عاوز يعملي مفاجأة في عيد ميلادي وجابلي تورته علشان نحتفل بيه، هو كان حنين وقلبه طيب وخلوق للغاية».

تحليل مخدرات للسائق المتهم

وأكدت النيابة العامة، في بيان صادر عنها، مساء أمس، أنها أمرت مصلحة الطب الشرعي بتحليل عينات دم وبول تم سحبها من المتهم، قائد السيارة المتسببة في الحادث، والذي يخضع حاليا للرعاية الطبية داخل أحد المستشفيات عقب عملية جراحية، أجريت له، فيما أكد طبيبه المعالج أن حالته لا تسمح باستجوابه حتى الآن.