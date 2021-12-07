بفائدة 3%.. شروط الحصول على شقة بمشروع جنة بمبادرة التمويل العقاري

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي، لطرح وحدات للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» والتي يمكن التقدم إليها عبر مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي للتمويل بفائدة 3%، في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، شروط الحصول على شقة مشطبة وبالتقسيط في مشروع جنة ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، وفق بيانات صندوق الإسكان الاجتماعي، في التقرير التالي..

وحدات الإسكان في الإسكان المتوسط

وبحسب تقرير صندوق الإسكان، فإنه من المتوقع أن تتضمن 15 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب في مشروع جنة للإسكان الفاخر، وسكن مصر للإسكان المتوسط في 12 مدينة جديدة هي: «أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور، القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، المنيا الجديدة، بدر، غرب قنا، دمياط الجديدة، الشروق، ناصر، غرب أسيوط».

كما تتضمن دار مصر للإسكان المتوسط في 8 مدن جديدة «15 مايو، السادات، العاشر من رمضان، حدائق أكتوبر، الشروق، القاهرة الجديدة، بدر، برج العرب الجديدة».

بالإضافة إلى إتاحة الإسكان المتميز ومن ضمن المشروعات التي سيتم طرحها أيضا الإسكان الساحلي المتميز، بمدن رشيد الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة.

شروط الحصول على وحدات الإسكان

وحتى يمكن الحصول على وحدة من الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وهي كالآتي..

أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب.

وحد 14 ألف جنيه للأسرة.

يتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى.

أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

قيمة الأقساط الشقة في مبادرة التمويل العقاري

ويمكن حساب الأقساط الشهرية وفقا لسعر الوحدة على النحو التالي:

- النموذج الأول، وهو حساب القسط الشهري لشقة بمليون و400 ألف، حيث يتم سداد مقدم 20%، وبهذا يتبقى مليون و120 ألف جنيه، ويكون القسط الشهر 4 آلاف جنيه لمدة 30 سنة، أو 5,637 لمدة 20 سنة.

النموذج الثاني لو كان سعر الشقة مليون جنيه، سيتم سداد 15% من قيمة الوحدة جدية حجز بحد أدنى، لكن في بعض مشروعات وزارة الإسكان يمكن أن تزيد هذه النسبة وتصل لـ30%.

في حالة كانت قيمة الحد الأدنى الـ15% من ثمن الوحدة هو 150 ألف جنيه، ويتبقى 850 ألف جنيه هم قيمة قرض التمويل العقاري الذي سيتم سداده على مدد تصل لـ30 سنة قيمة القسط الشهري ستصل لـ 3000جنيه، أما إذا كانت فترة السداد 20 سنة سيكون قيمة القسط الشهري 4,278 آلاف جنيه.