لراغبي الحجز.. 5 حالات تمنع الحصول على شقق التمويل العقاري الجديدة

خلال هذه الأيام تزداد عملية البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حول خطوات الحصول على شقق التمويل العقاري الجديدة، تزامنًا مع ترقب إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي عن الطرح الجديد، عقب الإعلان عن نتيجة فرز طلبات حجز شقق المرحلة الثانية، من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، وهو الإعلان الـ 15، والذي يضم عددا كبيرا من الوحدات السكنية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما.

وهناك حالات تمنع المواطنين من الحصول على الشقق التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» حالات تمنعك من الحصول على شقق التمويل العقاري الجديدة، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

5 حالات تمنع الحصول على شقق التمويل العقاري الجديدة

1- تجاوز عمر المستفيدين 75 عاماً: في حالة تجاوز عمر المستفيدين من المبادرة من المعاشات أو المستفيدين من المعاشات «الابنة أو الزوجة» 75 عاما، عند سداد آخر قسط من القرض مع تحويل المعاش على الجهة الممولة، بالإضافة إلى عدم وجود دخل إضافي للعميل بجانب دخله الأساسي، حتى يتسنى قدرته على سداد القسط.

2- محل الإقامة والعمل: حيث يجب أن يكون المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعى من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملة أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

3- الحصول على قروض بنكية: في حالة ثبت حصول العميل على قروض من البنوك تجاوزت 40% من إجمالي دخله الشهري.

4- غير مصري الجنسية: إذا كان صاحب الطلب غير مصري الجنسية لن يتم قبول طلبه ويرفض في الحال.

5- الاستفادة من مبادرات سابقة: في حالة استفادة العميل المتقدم للحجز أو زوجته، من مبادرات التمويل العقاري السابقة للحصول على وحدة مدعمة.