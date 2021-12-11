الأنبا بنيامين: الكنيسة تقدر النفس البشرية وننفذ توجيهات الرئيس

دشنت مؤسسة الرجاء للرعاية والتنمية إلى مركز البتانون بالمنوفية، قافلة طبية في مختلف التخصصات، تحت رعاية المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون، والأنبا بنيامين مطران المنوفية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأجرت القافلة الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ1715 مواطنا على النحو التالي: 360 حالة باطنة بعدد 2 عيادة، 210 عيون ورمد، 250 أطفال بعدد 2 عيادة، 112 عظام، 88 أسنان، 280 جلدية بعدد 2 عيادة، 92 أمراض القلب، 55 أمراض نساء، 62 جراحة، 24 صدر، 15 علاج طبيعي، 25 نفسي وإدمان، 34 مسالك بولية، 20 أوعية دموية، 79 أنف وأذن وحنجرة.

أهمية تكاتف المجتمع المدني ومؤسسات الدولة

وأشارت الدكتورة أميرة فؤاد رزق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرجاء، إلى أهمية تكاتف المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة لرفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجاً في القرى والأقاليم، وتقدمت بالشكر للدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، على دعمه للقافلة، والدكتورة چيهان الشاذلي مدير الإدارة الصحية بشبين الكوم، وتوجهت أيضا بالشكر للدكتورة علياء فتاح مدير الوحدة الصحية بالبتانون وفريق التمريض، ولم تغفل أن تتوجه بالشكر لفريق الكشافة بكنيسة السيدة العذراء بالبتانون والمجهود الضخم المبذول منهم في تنظيم اليوم والمتابعة مع حفاظهم على الإجراءات الاحترازية.

ولفتت فؤاد عن نجاح انطلاق القافلة الطبية المتكاملة للمؤسسة بقرية البتانون فى المنوفية، واضافت: «إن القافلة قدمت خدمات طبية من كشف وعلاج لـ1715 مريض حسب الحالات المرضية من صدر، باطنة، أطفال، جلدية، نساء، عيون ورمد، نفسية، إدمان، أوعية دموية، مسالك، أسنان، عظام، علاج طبيعي، أمراض دم.

الأنبا بنيامين: الكنيسة تهتم بالعمل المجتمعي

وأكدت أن الرجاء تعمل في الكثير من الأنشطة، أهمها الدعم النفسي وعلاج الإدمان، وكذلك إنشاء دور الرعاية، مشيرة إلى محاولات المؤسسة في العمل على خدمة المجتمع وأنها تسير على نهج المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وفي سياق متصل، وصرح الأنبا بنيامين مطران المنوفية، قائلا: «نُقدر ونَعمل على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية المجتمع، والكنيسة تقدر قيمة النفس البشرية، ولدى المطرانية 4 مستوصفات تخدم المسلمين والمسيحيين، لأننا نقوم بخدمة الإنسان بصرف النظر عن عقيدته، والكنيسة تهتم بالعمل المجتمعي»، واختتم الأنبا بنيامين بشكر الدكتورة أميرة فؤاد على كل ما تقوم به من خدمات مجتمعية وصحية، مشيرا إلى أنه كثيرا ما حول لها حالات مرضى إدمان ونالوا التعافي، وطلب منها قافلة أخرى.

بيشوي جورج: كل شخص له رسالة

ومن جانبه، عبَّر بيشوي جورج نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرجاء للرعاية والتنمية، في تصريحات صحفية، عن امتنانه لإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة بشكل كبير في التطوع، موضحًا أنه يحب المشاركة المجتمعية والحث عليها وأن هذه رسالة، وكل شخص له رسالة، وأهم رسالة التي تكون تجاه المجتمع وبذل قصارى الجهد ليكون المجتمع صحيا، كما لفت أيضا إلى أن المؤسسة تستهدف توعية المواطنين بكيفية التعامل مع الشخصية الإدمانية وتعريفهم بمرض الإدمان.