الصحة تعلن إطلاق 9 قوافل طبية مجانا بعدد من المحافظات ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إطلاق عدد من القوافل الطبية في عدد من المحافظات غدا وبعد غد، للتيسير على المواطنين والكشف المجاني في عدد من التخصصات، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية، والتخصصات المتاحة للكشف ضمن القوافل الطبية التي سيتم إطلاقها غدا السبت الموافق 11 ديسمبر، وأماكن تواجد القوافل بالمحافظات، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

خريطة القوافل الطبية التي سيتم إطلاقها في عدد من المحافظات

من المقرر وفق المعلن عنه إطلاق 9 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي 11 و 12 ديسمبر للكشف والعلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية.

أبرز التخصصات المتاحة للكشف المجاني للعلاج ضمن المبادرة:

- نساء وولادة.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- خدمات الأشعة والتحاليل.

أبرز المحافظات التي سيتم إطلاق القوافل الطبية بها من قبل وزارة الصحة

- أجهور الصغرى مركز القناطر بمحافظة القليوبية.

- فلسطين مركز العامرية بمحافظة الإسكندرية.

- قصر الباسل مركز إسطا محافظة الفيوم.

- كفر الشيخ.

- الخير والنماء مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

- أسيوط.

- أبو رماد مركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر.

- نجع الطود مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

- كومير مركز إسنا بمحافظة الأقصر.

المبادرات الرئاسية التي أطلقها السيسي وتستهدف القضاء على الأمراض المزمنة

وهناك عدد من المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة، التي تسعى وزارة الصحة للقضاء عليها على غرار فيروس سي، وهي كما يلي:

- مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

- مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

ـ مبادرة الرئيس لعلاج مرضى الضمور العضلي.

- مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.