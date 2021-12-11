السبكي: لدينا 4 ملايين ملف إلكتروني للمواطنين بالتأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعاد صياغة مشهد القطاع الصحي، وهي نقطة فارقة في تاريخ مصر، حيث أصبح لدينا قطاعا صحيا قويا يسهم في بناء الدولة المصرية الحديثة، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تمثل تحولًا كبيرًا في القطاع الطبي الذي بدأ يضاهي أكبر النظم الصحية العالمية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال كلمته في جلسة مستقبل النظام الصحي في الجمهورية الجديدة، بفعاليات «منتدى مصر الطبي» في نسخته الأولى، اليوم، إن التكنولوجيا لعبت دورًا مهمًا في القطاع الصحي، ويوجد حاليًا 4 ملايين ملف صحي إلكتروني للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات.

وأكد، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة الصحة وجميع الهيئات والمؤسسات الطبية في مصر تعمل حاليًا على تطبيق نظام التشغيل الاقتصادي، وتابع: «نركز على مجموعة من المحاور الأساسية للنهوض بالقطاع الصحي، وهي الحوكمة والتمويل والقوة البشرية واستخدام التكنولوجيا في القطاع».

تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بإحدى محافظات الصعيد قبل نهاية ديسمبر

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أنه سيتم تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في إحدى محافظات الصعيد قبل نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا أن مصر لديها بنية تحتية قوية في القطاع الصحي وإرادة سياسية تضع قطاعي الصحة والتعليم على رأس أولوياتها.

وأشار «السبكي» إلى أن عدد المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة في محافظات الجمهورية ضمن المرحلة الأولى بلغ 125 منشآة، كما إننا نركز على المتابعة الدورية للمنشآت الحاصلة على الاعتماد لضمان استمرارية التزامها بتطبيق معايير الجودة.

وأكد «السبكي» على تغيير اللائحة العامة لأجور الأطباء والعاملين في المجال الطبي، الأمر الذي يساهم بالارتقاء بالقطاع الطبي في مصر، مشيرا إلى أهمية معايير الاعتماد والجودة للمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمعامل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية لتسجيلها واعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويضم منتدى مصر الطبي، في نسخته الأولى مجموعة من الجلسات الطبية، تتضمن مستقبل النظام الصحي في الجمهورية الجديدة، وتوطين وتطوير صناعة اللقاحات في مصر، وأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي، والقواعد والقوانين العالمية المنظمة لقطاع الدواء ومحاربة الفساد داخل هذا القطاع.