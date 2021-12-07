تقديم 1.2 مليون خدمة طبية بالمجان لمنتفعي «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم مليون و200 ألف خدمة طبية بالمجان، لمنتفعي «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين»، من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يُعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمنتفعي برامج الدعم النقدي، الذي يضم «منتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم ومستحقي دعم تكافل وأسرهم، ومستحقي دعم كرامة»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بما يساهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، في إطار إستراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

350 مستشفى عاما وتخصصيا لخدمة المنتفعين

من جانبه، أشار الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن الخدمات العلاجية المقدمة لمنتفعي برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، متاحة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 4500 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى عاما وتخصصيا ونوعيا، حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبيق منظومة الإحالة للمستشفيات في حال إجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.

ولفت «عبدالرازق» إلى تقديم 675 ألف خدمة طبية لأسر منتفعي برنامج «تكافل»، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، موضحًا أنه يتم رصد تردد أسر «تكافل» على الخدمات الصحية وخاصة الوقائية، وتشجيعهم على الاستفادة مما تتيحه الدولة من موارد تستهدف رفع المستوى الصحي لهذه الأسر، من خلال 5200 منشأة طبية بجميع محافظات الجمهورية.

رفع معدلات التطعيم والتغذية السليمة

وكشف رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق البرنامج الصحي لأسر «تكافل»، يهدف إلى زيادة نسب التردد على أماكن تقديم الخدمات الصحية، والتأكيد على سلوكيات وممارسات أسس الرعاية الصحية الأولية للأسر وبصفة خاصة السيدات في عمر الإنجاب، والأطفال من الميلاد وحتى سن السادسة، بما يساهم في تحسين الحالة الصحية للأسر، ورفع معدلات التطعيم والتغذية السليمة، وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال خاصة بين الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد استمرار تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق في دور الرعاية للشباب والمسنين ودور الرعاية، ضمن برامج «التكامل الصحي الاجتماعي» للفئات المستهدفة من وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك استمرار القوافل الطبية، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المناطق النائية والمحرومة، وحسن توزيع واستغلال الموارد المتاحة، ورفع الوعي لدى الأسر الأولى بالرعاية بضرورة الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم.

إنشاء وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية

وأشار «عبدالرازق» إلى أن وزارة الصحة والسكان أنشأت «وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية» في أكتوبر 2020، التي تقوم بالتنسيق ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا للحماية الاجتماعية، بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي.