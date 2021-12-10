تواصل الانهيار.. سعر الليرة التركية أمام الدولار اليوم

واصلت الليرة التركية الانهيار، أمام 6 عملات أجنبية هي «الدولار، واليورو، واليّن الياباني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الاسترليني»، اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، في بداية التعاملات اليومية وسط استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم مما دفع الليرة صوب انخفاض قياسي بلغته الأسبوع الماضي ونسبتة 0.8% خلال الأسبوع الجاري.

سعر الليرة أمام الدولار الأمريكي

وسجل سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، اليوم، تراجعا ليباع الدولار الواحد بـ13.79 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

كما سجّل اليورو أمام الليرة التركية، اليوم، سعر 16.59 ليرة تركية.

سعر الليرة أمام الجنيه الاسترليني

وسجل الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية، ارتفاعًا اليوم، ليباع بـ بسعر 18.24 ليرة تركية.

سعر اليّن الياباني أمام الليرة

كما سجّل اليّن الياباني، اليوم، سعر 12.16 ليرة تركية بداية التعاملات.

سعر الفرنك السويسري أمام الليرة التركية

واصل الفرنك السويسري ارتفاعه أمام الليرة التركية، ليباع بسعر 14.93 ليرة تركية.

سعر اليوان الصيني أمام الليرة التركية

وارتفع سعر اليوان الصيني، أمام الليرة التركية، ليباع بسعر 216 ليرة تركية.

وقال متعاملون في سوق الصرف إن سعر الليرة التركية تراجع 0.8% أمام الدولار اليوم الجمعة 10 ديسمبر مدعومة باستمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم مما دفع الليرة إلى الانخفاض.

وبعد أن هوت إلى 13.9095 استقرت الليرة عند 13.79 مقابل العملة الأمريكية في بداية التعامات اليومية وفقدت العملة التركية 46% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي هذا العام، وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال وزير المالية والخزانة التركي الجديد نور الدين النبطي، أمس الخميس، إن عجز الميزانية سيقل عن 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.