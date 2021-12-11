دبي تستقبل 5 ملايين زائر خلال 10 أشهر وتبيع 9.4 مليون ليلة فندقية

استقبلت إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 4.88 مليون زائر، من يناير إلى أكتوبر هذا العام، فيما تخطى عدد الزيارات في أكتوبر وحده حاجز المليون زائر، وشهد عام 2021 بيع 9.4 مليون ليلة فندقية.

الأنشطة الاقتصادية بإمارة دبي تُحقق تقدما وخاصة السياحة

وأكدت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، على مواصلة قطاعات الأعمال في الإمارة عموما، ولاسيما قطاع السياحة، تحقيق مؤشرات نمو قوية، مع تقديم مجمل الأنشطة الاقتصادية معدلات أداء إيجابية للغاية بفضل جملة من القرارات والإجراءات واستراتيجيات العمل التي استكملت بها دبي الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع نصف السنوي الثاني لعام 2021 دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، تم تسليط الضوء على أبرز المستجدات حول النمو الإيجابي لعدد من القطاعات الحيوية في دبي، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

جهود لترسيخ مركز دبي على خارطة السفر العالمية

وقد تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لترسيخ مركز دبي على خارطة السفر العالمية، ما حفز نمو أعمال السياحة محليا وعالميا، مع استعراض معلومات مفصلة حول أعداد الزوار، ونسبة الإشغال الفندقي، ونشاطات الأسواق العالمية، والتي أظهرت أن فنادق دبي حققت نسبة إشغال فندقي بلغت 64% على أساس سنوي، وهي إحدى أعلى النسب عالميا.

وقد ارتفعت مدة إشغال الغرف في الأشهر العشرة الأولى من 2021 بالمقارنة مع 2019، من 4.1 ليلة إلى 4.6 ليلة وبزيادة نسبتها 12%، كما شهدت هذه الفترة إشغال أكثر من 24.74 مليون ليلة فندقية، بمعدل يومي قدره 384 درهما، والذي يعد ارتفاعا ملحوظا عن إشغال 15.66 مليون ليلة فندقية بمعدل يومي قدره 335 درهما، كما ارتفع إجمالي عدد الغرف على مستوى الإمارة حوالي 6% بالمقارنة مع 2019.