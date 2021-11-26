ماجدة الرومي من حفلها في دبي: نتعرض للجوع والتهجير القتل.. وصامدين

كلمات صعبة وموجعة قالتها الفنانة ماجدة الرومي خلال حفلها بالإمارات، مساء أمس، حيث وجهت حديثها للمغتربين اللبنانين، قائلة: «والله اشتقنالكم واشتاقت لكم بيروت، كنت بحب أحمل لكم معي أخبار طيبة أو أعايدكم بعيد الاستقلال، بس أنتم وأنا نعرف أن لبنان قراره محتل من 1975.. 46 سنة ونحن من محتل للتاني لخاين للثالث، ونحن نتعرض لأعنف عملية تجويع وتهجير وقتل مجاني وبعدنا صامدين».

وتابعت ماجدة الرومي في كلمتها خلال الحفل الذي أقيم على مسرح مدينة دبي للإعلام، وحضره عدد من الموسيقيين اللبنانيين «أنتم بترفعوا الراس.. أنتم مش مغتربين أنتم ضمن الوطن العربي الأكبر اللي ننتمي له، احنا بعدنا ضمن الخليج العربي اللي بتعتينا سيادته وحريته واستقاله»، كما وجهت التحية إلى الشعب الإماراتي.

ماجدة الرومي: «46 سنة ونحن من محتل للتاني لخاين للثالث»