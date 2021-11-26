ماجدة الرومي من حفلها في دبي: نتعرض للجوع والتهجير القتل.. وصامدين
كتب:
نورهان نصرالله
02:35 م | الجمعة 26 نوفمبر 2021
ماجدة الرومي
كلمات صعبة وموجعة قالتها الفنانة ماجدة الرومي خلال حفلها بالإمارات، مساء أمس، حيث وجهت حديثها للمغتربين اللبنانين، قائلة: «والله اشتقنالكم واشتاقت لكم بيروت، كنت بحب أحمل لكم معي أخبار طيبة أو أعايدكم بعيد الاستقلال، بس أنتم وأنا نعرف أن لبنان قراره محتل من 1975.. 46 سنة ونحن من محتل للتاني لخاين للثالث، ونحن نتعرض لأعنف عملية تجويع وتهجير وقتل مجاني وبعدنا صامدين».
وتابعت ماجدة الرومي في كلمتها خلال الحفل الذي أقيم على مسرح مدينة دبي للإعلام، وحضره عدد من الموسيقيين اللبنانيين «أنتم بترفعوا الراس.. أنتم مش مغتربين أنتم ضمن الوطن العربي الأكبر اللي ننتمي له، احنا بعدنا ضمن الخليج العربي اللي بتعتينا سيادته وحريته واستقاله»، كما وجهت التحية إلى الشعب الإماراتي.
ماجدة الرومي: «46 سنة ونحن من محتل للتاني لخاين للثالث»
الفنانة اللبنانية «تريند» منصات التواصل الاجتماعي بعد كلماتها النارية، حيث احتفى بها اللبنانين على «تويتر»، حيث أعادوا نشر هذا الجزء من حفلتها، من بينهم الإعلامية الفلسطينية نادين خماش قائلة: «ماجدة الرومي رفع صوتها عاليا: لبنان محتل»، بالإضافة إلى متابعة علقت: «ست الكل، ست الفهم والوطنية، صوت صارخ في البرية.. صوتنا».
وأثنى المتابعين على كلمات ماجدة الرومي وصدقها، وقال أحد المتابعين: «ما أجملك وما أحلاكي.. كم كلمة بيختصروا كل خطاباتن الكذابة»، وعلق أحد المغردين: «بين صوت رئيس جمهورية كذّب ع شعبو وعيّدهن بعيد استقلال مزيّف ووهمي وبين صوت الفنانة الملتزمة اللي حاملة قضية لبنان وين مكان، الرئيس سقَط، والفن الملتزم والقضية ربحوا»
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