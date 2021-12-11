وظائف شاغرة في بنك الإمارات دبي الوطني.. مكان العمل في الإمارات

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف شاغرة، للعمل في فروع البنك العاملة في الإمارات، لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أو الدارسين لمجال الاقتصاد، وتعد البنوك من أكثر المؤسسات التي يبحث الكثير من راغبي العمل عن وظائف بها.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، عن تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك الإمارات دبي الوطني، والمؤهلات والشروط المطلوبة للعمل به، وفق الحساب الرسمي للبنك عبر موقع «لينكد إن»، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة متقدمة في الماجستير أو الدكتوراه في تطبيقات الكمبيوتر أو الاقتصاد أو الإحصاء أو الرياضيات أو الانضباط التقني ذي الصلة.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة أكثر من 8 سنوات في دور علم البيانات.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة سابقة في إدارة فريق من علماء البيانات لتقديم العديد من مشاريع علوم البيانات بنجاح.

- إظهار موهبة لربط توجه الأعمال بالجوانب العلمية والتحليلية والتقنية للتواصل بشكل فعال مع الجماهير التقنية وغير الفنية.

- القدرة على ترجمة رؤى البيانات إلى سرد واضح ومقنع مع نتائج عملية.

- أن يكون لديه مهارات اتصال شفهية وكتابية استثنائية.

- إظهار عقلية الأعمال ، والسرعة في تحديد حالات الخطر والفرص ، والقدرة على توليد حلول إبداعية لمشاكل الأعمال.

- التحقق من صحة التجربة في تحديد خارطة طريق التحليلات وقيادة أكثر الارتباطات تعقيدًا.

- خبرة متميزة في واحد أو أكثر من مجالات التعلم الآلي، واستخراج البيانات، والتعلم العميق، والذكاء الاصطناعي، ومجالات التعرف على الأنماط.

- الخبرة العميقة في العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة أو المحاكاة أو التحسين أو أدوات الحوسبة الموزعة.

- الخبرة في البرمجة أمر لا بد منه.

- خبرة خاصة في R أو Python.

- مهارة قوية في التحليل وحل المشكلات.

- عملت في بيئات رشيقة مع العديد من أصحاب المصلحة من الأعمال.

مسئوليات الوظائف

- يدير عالم البيانات الرئيسي مشاريع علوم البيانات المتعددة التي يتم تسليمها بنجاح جنبًا إلى جنب مع علماء البيانات الآخرين في الفريق.

- يتطلب الدور تنسيقًا وثيقًا مع قطاع الأعمال وقيادة مركز التميز لضمان معالجة جميع المخاطر الأساسية بشكل استباقي في تصميم الحل الشامل.

- يعمل عالم البيانات الرئيسي مع عالم بيانات آخر للمساعدة في تحديد نطاق وتصميم، وفي بعض الأحيان تنفيذ نماذج التعلم الآلي لدعم تنفيذ حالة الاستخدام بهدف تحقيق الأهداف والغايات العامة.

- الدور تعاوني للغاية ويعمل مع مالكي المنتجات ومترجم الأعمال وتخزين البيانات وفرق هندسة البيانات في إنشاء تطبيقات البيانات الضخمة من خلال استخدام البيانات المنظمة وغير المهيكلة وتصميم بنية البيانات المثلى وتجربة تقنيات التعلم الآلي الجديدة.

- من المتوقع أن يتولى عالم البيانات الرئيسي مسؤولية التسليم الشامل لنماذج التعلم الآلي بما في ذلك الاختبار المنتظم للنماذج التحليلية والحفاظ عليها لتحسين الكفاءة ومواكبة احتياجات العمل المتغيرة.

- يلعب القائد أيضًا دورًا إرشاديًا للآخرين في الفريق، ويوجه الزملاء المبتدئين في تنفيذ واجباتهم، ويوجههم في نموهم المهني.

- الدور مطلوب أيضًا لدفع التعليم والتبشير بعلوم البيانات في جميع أنحاء الأعمال من خلال توصيل رؤية واستخدام حالات التحليلات المتقدمة.

- إنشاء ثقافة تعزز القرارات المستندة إلى البيانات مدعومة بالتحقيق والتعاون حول البيانات·

- يساهم عالم البيانات الرئيسي أيضًا بقوة في محفظة الملكية الفكرية للشركة في شكل براءات اختراع وأوراق بيضاء ومدونات.