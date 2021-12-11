الوزراء: 5 ملايين مواطن في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الأولى

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف جديد بعنوان «نحو صحة أفضل للمواطن المصري»، تزامنًا مع اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة، الموافق الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

جهود وإنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر

وسلط الإنفوجراف الضوء على أبرز جهود وإنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر في الآونة الأخيرة، ومن أبرزها:

- تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بـمحافظات المرحلة الأولى: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء. وتقديم أكثر من 8 ملايين خدمة طبية وعلاجية، في: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية.

تقديم 17 ألف استشارة طبية عن بُعد

ومن ضمن تلك الجهود كذلك تقديم 17 ألف استشارة طبية عن بُعد، بمحافظتي بورسعيد والأقصر، بالإضافة إلى 4 ملايين ملف طبي إلكتروني للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، إلى جانب إطلاق أول منصة تفاعلية رقمية بين أعضاء المهن الطبية بالهيئة وفروعها، وخدمات أخرى.