«السبكي»: 4 ملايين مواطن مسجلين إلكترونيا على منظومة التأمين الصحي

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن هناك العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الصحة في مصر خلال الوقت الحالي.

وأضاف السبكي، خلال مشاركته في منتدى مصر الطبي الأول «Egypt Medical Forum»، أن القيادة السياسية وضعت ضمن أجندتها الرئيسية القطاع الصحة في الوقت الراهن، وأن مصر لن تنسى دور الرئيس السيسي في اهتمامه قطاع الصحي والمبادرات الرئيسية لعلاج بعض الأمراض المزمنة.

وتابع السبكي، أن عملية تطوير الصحة بدأت من خلال حوكمة القطاعات الطبية واستحداث بعض الأقسام في الوزارة ساعد على تطوير منظومة الصحة وتقديم الرعاية الصحية للموطنين، مشيرا إلى أن دور الصحة وقطاعتها المختلفة توفير الخدمة الطبية وتنفيذ أجندة مصر ورؤيتها التي تسعى مصر لتحقيقها.

«السبكي»: أي نظام صحي لابد أن يكون له تمويل مالي ضخم للنهوض به

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن من أبرز المشاكل التي تواجه مصر مشكلة التأمين الصحي، وأن أي نظام صحي لابد أن يكون له تمويلا ماليا ضخما للنهوض بعملية الصحة، مشيرا إلى أن عملية التأمين الصحي في بعض المحافظات ساعدت على القضاء على قوائم الانتظار وفيروس سي.

وأكد السبكي، أن ما يقدم في محافظات التامين الصحي الشامل 1% فقط من خدمات التي نعول عليها لتطبيقها داخل هذه المحافظات، لافتا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل أعدت لائحة للأجور والرواتب للأطباء وذلك لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، موضحا أنه يتم صرف رواتب العاملين بقطاع التأمين وفقا لمعايير الجودة.

طفرة في القوانين واللوائح من أجل رعاية الأطباء

وأردف السبكي، أن هناك طفرة في القوانين واللوائح من أجل رعاية الأطباء والحد من المخاطر التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى توفير الدورات التدريبية والتعليمية للأطباء لتقديم أفضل خدمة للمرضى، مع اكتساب مزيد من الخبرات العلمية والتدريبية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الصحية، أن هناك أكثر من 4 ملايين مواطن مسجلين على منظومة التأمين الصحي في محافظات التأمين الشامل إلكترونيا، لافتا لأهمية تقديم أفضل الخدمات وفقا للمعايير التكنولوجية الحديثة.