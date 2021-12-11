سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-12-2021

المعدن الأصفر واحد من أهم المنتجات والسلع التي يحرص قطاع عريض من الجمهور على متابعة أسعارها، خاصة مع التغيرات السعرية التي تحدث بشكل يومي بفضل ظهور متحور كورونا الجديد أوميكرون، سواء ارتفاع أو انخفاض مفاجئ، وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يعد أكثر رواجًا بين المواطنين في مصر.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في نهاية تعاملات البورصة أمس الجمعة الموافق 10 ديسمبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 893 إلى 895 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين إلى 781 إلى 783 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

كما تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 669 إلى 671 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6,248 إلى 6,264 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2021، في أسواق المال، نحو 900.98 جنيه، 57.36 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 788.38 جنيه، 50.19 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 675.75 جنيه، 43.02 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان قد اصدر في وقت سابق، مجلس الذهب العالمي تقريرا أوضح فيه زيادة واردات الهند من الذهب قبل موسم لحفلات الزواج، وتحتل الهند المركز الثاني عالميا في استهلاك الذهب باستهلاك يبلغ 446.4 طن من الذهب بنهاية 2020.