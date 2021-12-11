خالد منتصر: تصوير سيدة التجمع «جريمة» والقبض عليها يؤثر على السياحة

علق الدكتور خالد منتصر، على واقعة تصوير سيدة أثناء وقوفها في شرفتها بمنطقة التجمع، قائلا: «ما حدث جريمة لابد من المحاسبة عليها قانونا قبل توجيه أي لوم لهذه السيدة».

وتابع «منتصر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «السيدة كانت في شرفة منزلها وربما لا تعلم القوانين المصرية وكان لابد من طريقة أخرى للتعامل معها بدلا من القبض عليها باعتبارها سائحة أو أجنبية».

«منتصر»: لابد من مكتب في وزارة السياحة للتعامل مع هذه المواقف

وأوضح أنه لابد من وجود مكتب داخل وزارة السياحة يكون منوطا بالتعامل مع مثل هذه المواقف لعدم تأثر السياحة، متابعا: «خبر القبض على هذه الأجنبية لم يكن مفيدا على الإطلاق ونشر الوكالات له تسبب في خسارة لقطاع السياحة رغم الجهد الكبير المبذول من المسؤولين».

وأكد أن الدولة تعمل على تطوير السياحة من خلال مواكب المومياوات الملكية واحتفالات طريق الكباش ونشرها على نطاق واسع لما تمتلكه مصر من آثار عظيمة «لكن هناك تصرفات تمحي كل هذه الجهود».

«منتصر»: «محتاجين نركز في حياتنا»

وأردف «منتصر»، أن الفراغ والبطالة هما من أسباب وقوع مثل هذه الحوادث وتكرارها خاصة تصوير المواطنين للحوادث المختلفة وعدم مبالاتهم بالحادث نفسه، مستشهدا بما حدث في واقعة جريمة الإسماعيلية قائلا: «المواطنين كانوا يلتقطون الفيديو والصور للمتهم بتنفيذ الجريمة في وقت تحركه برأس مواطن آخر في الشارع».

وطالب «منتصر» الاعتذار لسيدة التجمع قبل عودتها مرة أخرى إلى بلادها وتقديم هذا الاعتذار، نيابة عن الشعب المصري الذي يرحب بالسياحة وجميع السائحين من مختلف البلاد، مختتما «هذا الحادث أثر على السياحة ولدي أبناء أحد أصدقائي لغى بالفعل رحلة أبنائه إلى مصر وتم استبدالها بدبي».