خالد منتصر بمعرض مدينتي: يجب تدريس كتاب أعداء مصر الخمسة في المناهج

طالب الدكتور خالد منتصر، اليوم، بتدريس كتاب أعداء مصر الخمسة، للمستشار أمير رمزي، ضمن النماهج التعليمية، وذلك خلال إدارته لقاء مفتوح مساء اليوم، مع مؤلف الكتاب، على هامش معرض مدينتي، الذي افتتحه هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الثلاثاء الماضي، بالإنابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ونظم المعرض بالتعاون مع شركة نيو دايمنشنز، وبمشاركة اتحاد الناشرين المصريين، وبدعم من مجموعة طلعت مصطفى بالحديقة المركزية «سنترال بارك» في مدينتي.

وأكد خالد منتصر، أنه استفاد كثيرا من الكتاب على المستوى الشخصي، ويختلف عن كتب أخرى في عدة نقاط أولها مؤلفه رجل قضاء، وفي المجال الخدمي، ولذا يستطيع التركيز على المشكلة وتقديم الحل.

وأشار «منتصر» إلى أن الكتاب أكد وجود خمس أعداء لمصر، وهم: الفقر والجهل والظلم والمرض والفوضى، ووصف لغته بالموجزة والمنجزة، فضلا عن احتوائه على عدد من الإحصائيات التي حرص المستشار أمير رمزي على تقديمها.

توقيع كتاب أعداء مصر الخمسة بمعرض مدينتي

ومن جانبه، شكر المستشار أمير رمزي، هيئة الكتاب ومدينتي، مشيرا إلى أهمية القراءة ومعارض الكتب.

وعن الكتاب، قال: «العنوان شغلني لفظ أعداء لأنه يهمني كمصري داخل المجتمع أن أعرف عدوي الداخلي لأحاربه، وهذا هدفي من الكتاب، فأقول للمواطن المصري من خلاله، اعرف عدوك وحاربه، ورصدت أعداء مصر، بترتيبهم؛ الفقر والجهل والظلم والمرض والفوضى».

الفقر يمثل 30% من المجتمع المصري

وأضاف أن الفقر يمثل 30% من المجتمع، والجهل نسبته عالية جداً، والمرض هناك ملايين المرضى، مشيرا إلى أن المرض يتناسب عكسيا مع التحضر، فيجب أن تحاربه الدولة، وعن الفوضى أعطى مثالا بانتشار التوك توك، وفيما يتعلق بالظلم أكد على امتلاء المحاكم بالدعاوى وقضايا الغارمات.