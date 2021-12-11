«شارموفرز» يشعل حفل استقبال الطلاب الجدد بالأكاديمية البحرية «صور»

أحيا فريق شارموفرز، حفل استقبال ضخم للطلاب الجدد، وذلك بمقر الأكاديمية البحرية بأبو قير في الإسكندرية، بحضور الآلاف من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

وتألق الفريق في تقديم عدد كبير من أغانيه المميزة منها: دنيا، ونميمة، وكوكب، وبووت، ورقصت، وانفصام، وخمسة سنتي، ومش فارقة، وخلاص هسيطر، وحزينة، وغيرها.

تكريم فريق شارموفرز

وتخلل الحفل، تكريم الدكتور محمد أبو العزم، فريق شارموفرز، مشيدا بدورهم كأهم فريق غنائي مميز في مصر.

الحفل من تنظيم الـ dj العالمي ياسر الحريري الذي أحيا أولى فقرات الحفل، الذي تم تجهيزه بمواصفات لايف عالمية من إضاءة وfire show لوليد الحريري ومسرح تامر فوزي، وتصوير صلاح جودة.

معلومات عن شارموفرز

يذكر أن فريق شارموفرز حصل على جائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم لعام 2019، بعد منافسة شرسة مع العديد من الفرق الشبابية من مختلف أنحاء العالم.

وبدأ الفريق بعضوين، وهما: «مو العرقان، أحمد بهاء»، ثم تزايد أعضاء الفريق بعد انضمام أعضاء جدد على مدار عام كامل من بداية الفريق.

يعتبر مو العرقان، عازف درامز متمكن، ولعب مع مجموعة من أفضل فرق الموسيقى في مصر مثل «رسالة، بيركشن شو»، ولكنه لجأ لتعلم الباص جيتار من أجل الفريق الجديد حتى أصبح العازف الأساسي للفريق.

أما أحمد بهاء كان عازفا لـ«بيركشن، طبلة شرقي» قبل احترافه الغناء مع شارموفرز، ولعب مع «كايروكي، بيركشن شو»، واشتهر بتقديم الصولوهات على آلة الدجيمبي الأفريقية.

ويحرص الفريق دائما على قراءة سورة الفاتحة بشكل جماعي قبل الدخول لخشبة المسرح، ومن ثم يطلق الصيحات الحماسية لتشجيع بعضهم البعض، ومن أمامهم الجمهور.