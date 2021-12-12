مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12-12-2021 في محافظات مصر

تعد مواقيت الصلاة من الأمور التي لا غنى عن متابعتها بشكل يومي، والتي يبحث الكثيرين من المسلمين عنها، خاصة أنها تتغير بشكل طفيف يوميًا بسبب تغير حركة الشمس.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، مواقيت الصلاة في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، اليوم الأحد الموافق 12 ديسمبر الجاري، وفقًا لموقع الهيئة المصرية للمساحة، في السطور التالية..

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتا بسيطا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 05:09

أذان الظهر: 11:49

أذان العصر: 02:37

أذان المغرب: 04:56

أذان العشاء: 06:19

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 02:40

أذان المغرب: 04:59

أذان العشاء: 06:23

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

أذان الفجر: 05:09

أذان الظهر: 11:49

أذان العصر: 02:38

أذان المغرب: 04:56

أذان العشاء: 06:19

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة قنا

أذان الفجر: 04:58

أذان الظهر: 11:43

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب 04:59

أذان العشاء: 06:19

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 05:11

أذان الظهر: 11:50

أذان العصر: 02:37

أذان المغرب 04:55

أذان العشاء: 06:19

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: 05:33

أذان الظهر: 12:15

أذان العصر: 03:15

أذان المغرب 06:35

أذان العشاء: 07:05

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 06:25

أذان الظهر: 01:01

أذان العصر: 03:43

أذان المغرب 06:01

أذان العشاء: 07:27

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر: 05:33

أذان الظهر: 12:16

أذان العصر: 03:15

أذان المغرب 05:36

أذان العشاء: 07:06.