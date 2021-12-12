حظك اليوم برج الجدي الأحد 12-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي عملي بشكل كبير، ويسعى إلى أن يصل لمراتب عليا، لذلك فهو يحرص على أن يكون قادر على التحكم في تصرفاته، كما أنهم يتميزون بالعقلانية، ويحب حساب كل خطوة في حياته قبل أن يقبل عليها، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

الوضع الفلكي دقيق.. تذكر اليوم أن اللباقة هي وسيلتك المثلى للخروج من أي مأزق.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

ابتعد عن استفزاز الآخرين لتتجنب اشتعال المشاكل، وفكّر مليّا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.