حظك اليوم السبت 11-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص الكثيرون على متابعة طالع الأبراج يوميا، التي تنقسم إلى ترابية ومائية وهوائية ونارية، وتؤثر حركة الكواكب حول الشمس على طاقة كل برج، وتتحدد الصفات الخاصة بكل شخص حسب البرج ونوعه، وتستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 11-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحرك بحذر.. كن كتوما ومتعقلا وانتبه لصحتك وسلامتك.

حظك اليوم برج الحمل 11-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس.. لا تبالغ في حساسيتك، ومن المهم أن تتأنى في ردود أفعالك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 11-12-2021 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع أو لدراسة فكرة مختلفة ومميزة.

حظك اليوم برج الثور 11-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح تفاؤل ورغبة في الانطلاق.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ولكي تمر الأمور بسلام كن منتبها لحقوقك، ولا تتسرع في ردودك وقراراتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 11-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك ألا تدع الشكوك تسيطر عليك، وتعكر صفو حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 11 -12-2021 على الصعيد المهني

تؤثر فيمن حولك وتعلمهم بلطف، وتكسب التأييد ويحيط بك المعجبون من كل جانب.

حظك اليوم برج السرطان 11-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحظ يجعلك أكثر قدرة على إظهار مشاعر الحب والحنان.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 11-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط وتبدو اليوم مستعدا لتوضيح سلامة موقفك المالي وتكسب التأييد.

حظك اليوم برج الأسد 11-12-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تساعدك على استعادة سلامك وهدوءك النفسي.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 11-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يطالبك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات ومن المهم ألا تغامر.

حظك اليوم برج العذراء 11-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العصبية كي لا تؤدي لاشتباكات زوجية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 11-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل.. تستطيع أن تحرز تقدما سريعا إذا استفدت من أخطاء الماضي.

حظك اليوم برج الميزان 11-12-2021 على الصعيد العاطفي

تبدو أكثر استعدادا للعطاء وللتفاهم مع الأهل والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 11-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يعدك بالسهولة واليسر، وتعلن عن مواهبك ببساطة.

حظك اليوم برج العقرب 11-12-2021 على الصعيد العاطفي

تجد سعادتك الحقيقية في كل ما تقدمه من جهد وعطاء لصالح الأخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 11-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. إذا استفزك أحد الزملاء أو الأقارب عيك أن تتحكم في عصبيتك.

حظك اليوم برج القوس 11-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يسبب لك إزعاجا.. حاول ألا تبالغ في مشاعر الأسى، وقاوم التشوش والانفعال.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 11-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تعطي انطباعا ساحرا وتترك أثرا في النفوس.

حظك اليوم برج الجدي 11-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك فرص متعددة للعيش سعيدا وتعبر عن مشاعرك ببلاغة لمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 11-12-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني يدفعك للتركيز على إدارة قضايا مهنية ومالية، وعليك اليوم أن تراجع جيدا خياراتك تجنبا للخسارة.

حظك اليوم برج الدلو 11-12-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء وقد يحمل لك ذلك تفاهما أفضل مع من حولك، فقط لا تتسرع في أقوالك ووعودك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 11-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تتصرف اليوم بإيجابية وتبدو قادرا على إزالة العقبات من طريقك.

حظك اليوم برج الحوت 11-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم ثقة بالنفس وقدرة على التواصل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.