حظك اليوم برج الجدي الاثنين 6-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعشق مواليد برج الجدي الاستقرار، ويتصفون بحبهم الشديد لأفراد العائلة والجو الأسري، فضلا عن أنه يتميز بالتخطيط الجيد والصبر للوصول لأهدافه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

تناغم القمر مع أورانوس يساعدك على فرض إرادتك، وتحسن استغلال مواهبك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

القمر في برجك يمدك اليوم بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.