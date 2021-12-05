حظك اليوم برج الجدي الأحد 5-12-2021 مهنيا وعاطفيا

تتمثل نقاط القوة في الجدي، في المسؤولية المرتفعة التي يتمتع بها، والقدرة الكبيرة على الانضباط والسيطرة على النفس، ولديهم شعور بالاستقلالية الداخلية، التي تساعدهم على المضي قدمًا لتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

ينصحك الفلك أن تعتمد اليوم على ما لديك من عزيمة وإرادة قوية في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية، ويساعدك ذلك على استعادة إحساسك بالثقة وتبدو محددا في رغباتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.