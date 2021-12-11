يعيش في معاناة منذ 5 أشهر.. محمد الريفي يعاني من مرض مجهول

تصدر اسم الفنان المغربي محمد الريفي قوائم الأكثر تداولا في المملكة المغربية خلال الساعات الماضية، بسبب عودة المرض له بعد أشهر من إجراء عملية جراحية في القولون.

محمد الريفي كان قد أطلق فيديو عبر صفحاته الرسمية يبكي ويتألم فيه من الوجع ويناشد المسؤولين بسبب عدم قدرته على تحمل الوجع، ثم حذف الفيديو وهو ما ردت عليه زوجته بنشر تغريدة قالت فيها «أعتذر من الجميع لم أتمكن من الردّ على رسائلكم الكثيرة، زوجي حاليا يعيش في فترة صعبة جداً على المستويين النفسي والصحي، ما خلينا أطباء في العالم ما رحنا لها لمعاينته، إن شاء الله يرجع كما حالته السابقة، وترجع لنا ولحياتنا الضحكة»، وطلبت من الجميع الدعاء له.

زوجة محمد الريفي: طلبت من الجميع الدعاء

علمت «الوطن» من مصدر مقرب من الريفي أن الفنان المغربي يعاني من مرض مجهول لا يعرف سببه، رغم محاولاته لمعرفة المرض وسفره إلى إيطاليا وإسبانيا خلال الأشهر الخمس الماضية، إلا أن الأطباء فشلوا في تشخيص المرض الذي يظهر بشكل ما على كونه مرض تسمم في جسده مستمر.

محمد الريفي سافر إلى إيطاليا وإسبانيا لمعرفة سبب مرضه

وأشار المصدر إلى أن الريفي يصعب عليه حاليا التحرك من منزله كثيرا، ويمكث رفقة زوجته سكينة ووالدته.

محمد الريفي كان قد اشتهر في مصر والوطن العربي بعد أن حاز على لقب برنامج «إكس فاكتور» في نسخته الأولى رفقة مدربه الفنان حسين الجسمي، وعاش في مصر لسنوات طويلة وقدم فيها عددا من الأغنيات الشهيرة من بينها أغنية «هيجنني» ثم دخل في أزمات إنتاجية مع عدد من المنتجين وصلت لساحات القضاء، وعقب ذلك قرر العودة إلى بلده المغرب والاستقرار فيه.