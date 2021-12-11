مريض نفسي يقتل زوجته ويقفز من الدور الـ12 في شبرا الخيمة

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، من كشف غموض واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها في وجود أطفاله الـ3 وإلقائه لنفسه من الدور الـ12 في شبرا الخيمة، حيث تبين أن مرتكب الواقعة مريض نفسي ويعاني من اضطرابات عقلية ويخضع للعلاج.

تحرر محضر في الواقعة وأجرت النيابة العامة المعاينة اللازمة لمكان الواقعة، وأمرت بالتحفظ على بعض الفيديوهات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة إلقاء قاتل زوجته لنفسه عقب الحادث مباشرة من الدور الـ12 في العمارة التي يقطنون بها بشبرا.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيلة والقاتل الذي ألقى بنفسه من الدور الـ12 عقب الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

مواطن يلقي بنفسه من الدور الـ12

وشهدت مدينة شبرا الخيمة قيام مريض نفسي بقتل زوجته وإلقاء نفسه بعدها من الطابق الـ12 وسط ذهول من المارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل بلاغ قتل مريض نفسي لزوجته

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة بمصرع مواطن وزوجته، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عصر رئيس المباحث وتبين قيام مواطن بقتل زوجته وإلقاء نفسه بعدها من الطابق الـ 12 مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وأوضحت التحريات أن المتهم مريض نفسي، وأسفر الحادث عن وفاته وزوجته وأن لديهما أطفالا صغارا فيما تستمر التحقيقات في الواقعة.

وفرضت الأجهزة المعنية كردونا أمنيا حول العقار الذي ارتكب فيه الواقعة بجوار مصنع الزهرة البيضا في شبرا الخيمة حيث جرت معاينة النيابة وكلفت المباحث بإعداد التحريات اللازمة للواقعة.