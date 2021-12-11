حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية.. شبورة خفيفة والصغرى تصل لـ13

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر اليوم، عن حالة الطقس غدًا في القاهرة والإسكندرية، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة، أثناء ساعات النهار، فيما يكون لطيفًا على الإسكندرية، ويكون باردا ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا في القاهرة والإسكندرية

ومن المتوقع وفقًا لخبراء الأرصاد أن تتكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر من الساعة 5 وحتى 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، إذ يتراوح ارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا في محافظات مصر

القاهرة 25 15

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 24 14

طنطا 24 14

شبين الكوم 25 14

دمنهور 25 14

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 09

سيوة 19 09

بورسعيد 22 14

دمياط 22 13

الزقازيق 25 15

المنصورة 25 15

الإسماعيلية 25 14

السويس 25 14

العريش 25 12

رفح 24 13

رأس سدر 25 14

نخل 25 07

نويبع 26 19

طابا 26 12

كاترين 22 08

الطور 23 16

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 29 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 25 12

بني سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 11

سوهاج 28 10

قنا 29 12

الأقصر 30 13

أسوان 30 14

إدفو 30 13

أبو سمبل 30 12

الوادي الجديد 29 09

شلاتين 30 16

أبورماد 30 15

حلايب 28 16

رأس حدربة 28 16