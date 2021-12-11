الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة.. أمطار ورياح وانخفاض للحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن خريطة الظواهر الجوية، وحالة الطقس المتوقعة على كافة أنحاء البلاد، اعتباراً من غدا الأحد وحتى الجمعة الموافق 17 ديسمبر، حيث يشهد طقس الأحد ارتفاعاً في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة نهاراً، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، شمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، على أن تعاود الحرارة في الانخفاض مرة أخرى اعتباراً من الاثنين المقبل بقيم تتراوح ما بين 2:5 درجات مئوية.

حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة

وأضافت الأرصاد، أن الطقس ليلاً يكون بارد على جميع أنحاء البلاد، وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد على النحو التالي:

خريطة سقوط الأمطار حتى الجمعة المقبلة

وأضافت هيئة الأرصاد، أنَّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة الأحد، على مدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، بنسب سقوط تصل لـ30% تقريباً.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري على فترات متقطعة، بنسب سقوط تصل لـ40% تقريباً.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الخميس الموافق 16 ديسمبر على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، على فترات متقطعة بنسب سقوط تصل لـ60% تقريباً.

ونوهت هيئة الأرصاد، إلى وجود نشاط لحركة الرياح على مناطق السواحل الغربية، وجنوب سيناء، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح الخميس المقبل على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة، بينما تنشط الرياح الجمعة المقبلة، على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

انخفاض في درجات الحرارة

كما أشارت هيئة الأرصاد، خلال البيان الصادر عنها إلى أنَّ الطقس يعاود الانخفاض في درجات الحرارة اعتباراً من الاثنين الموافق 13 ديسمبر، على مختلف الأنحاء، بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 5 درجات مئوية.